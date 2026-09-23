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Kültür - Sanat

Kadim anlatılar bugüne taşındı: Masallar âleminde yolculuk

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Kadim anlatılar bugüne taşındı: Masallar âleminde yolculuk
Başlık ResmiKadim anlatılar bugüne taşındı: Masallar âleminde yolculuk

Konya’daki “Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş” sergisi, ziyaretçilerini masalların görsel, işitsel ve mekânsal dünyasında farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, 18 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Masallar tecrübe edilen bir dünyaya dönüştü... Konya’daki Depo No. 4 Sanat Galerisinde ziyarete açılan “Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş” sergisi, ziyaretçilerini masalların görsel, işitsel ve mekânsal âleminde renkli bir seyahate davet ediyor.

Küratörlüğünü Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak’in üstlendiği sergide, yağlı boya, mürekkep, kaligrafi, minyatür ve karışık tekniklerde yapılmış eserler yer alıyor. Ziyaretçiler, serginin tecrübe alanlarında ise “Video Art”, “Rüya Bahçesi”, “Konya Masalları Odası” ve “Bana Bir Masal Anlat” gibi farklı bölümlerle karşılaşıyor.

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Ana salonda da “Dev Cin Şişesi” gibi büyük ölçekli enstalasyonlar masal âlemini farklı katmanlarla ziyaretçiye taşıyor. Maziden bugüne aktarılan masalların milletlerin hafızasında ve hayal dünyasında taşıdığı izlerden yola çıkan sergi, masalı yalnızca bir anlatı şekli olarak değil, aynı zamanda hatırlamanın, aktarmanın ve iyileşmenin bir yolu olarak ele alıyor.

Kadim anlatılar bugüne taşındı: Masallar âleminde yolculuk
Başlık ResmiKadim anlatılar bugüne taşındı: Masallar âleminde yolculuk

“Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş” sergisi 18 Aralık’a kadar her yaştan ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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