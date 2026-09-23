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Spor

Fenerbahçe'de Greenwood'dan parmak ısırtan performans

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Fenerbahçe'de Greenwood'dan parmak ısırtan performans
Başlık ResmiFenerbahçede Greenwooddan parmak ısırtan performans

F.Bahçe’nin yeni transferi Greenwood tabelayı boş bırakmıyor. İngiliz oyuncu, 13 maçta 10 gol katkısına ulaştı. 6 gol ve 4 asist yapan ve yeni takımında iyi bir başlangıca imza atan Mason Greenwood’un böyle devam etmesi hâlinde yeniden millî takıma çağrılacağı belirtildi.

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Kanarya’da şu ana kadar sezon başlangıcına damga vuran isim hiç kuşkusuz Mason Greenwood oldu. Marsilya’dan 39 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan İngiliz kanat oyuncusu, formanın da paranın da hakkını veren bir görüntü sergiledi. 11 numaralı formayı giyen oyuncu, geride kalan 13 resmî maçta 10 numaralı bir performans sergiledi. 6 gol ve 4 asistlik katkı veren ve sarı lacivertlileri kriz ortamından kurtaran Greenwood için böyle devam etmesi durumunda yeniden İngiltere Millî Takımı’na çağrılabileceği yorumları yapıldı.

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LİDER ÖZELLİKLİ

Sarı lacivertlilerde kanatta görev almasına rağmen oyunun gidişatına göre gezici bir oyun sergileyen Greenwood, sorumluluk almaktan kaçınmadı. Oyun anlamında liderlik özelliğini de gösteren 24 yaşındaki futbolcunun gol attığı veya asist yaptığı maçlarda henüz yenilgi yaşanmadı. Kaleyi gördüğü yerden şut atmasıyla dikkat çeken Greenwood, kısa sürede taraftarın da sevgisini kazandı. Top ayağına geldiğinde tribünleri heyecanlandıran sarı lacivertli oyuncunun da Fenerbahçe’de çok mutlu olduğu ifade edildi.

Mason Greenwood
Başlık ResmiMason Greenwood

GOLLERİN EFENDİSİ!

Süper Lig’de ilk 6 haftaya bakış!.. 54 maçta toplam 161 gol atıldı. Ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler’in liderliğe yükseldiği haftalarda en skorer takım, Eyüpspor’u 8 golle mağlup eden Fenerbahçe oldu. Tarihî bir sonuç elde eden sarı lacivertliler, 6 haftada rakip filelere 16 gol gönderdi ve bu alanda lider oldu. Kanarya’yı 15 golle Amed Sportif Faaliyetler ve 14 golle Beşiktaş takip etti.

Mason Greenwood (solda)
Başlık ResmiMason Greenwood (solda)

ÜÇ HAT-TRİCK

Geride kalan 6 haftada 3 futbolcu hat-trick yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic, Çorum FK maçında; Amed SF’de forma giyen Gift Orban, Başakşehir mücadelesinde; Trabzonsporlu Salah ise Galatasaray karşısında üç gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç ise Eyüp filelerine tam 4 gol birden göndererek bireysel anlamda zirveye çıktı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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