Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe şoku

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa'da Kylian Mbappe antrenmanda yer almadı. Zidane yönetimindeki ilk antrenmana katılan Mbappe'nin, salı günü yapılan idmanda yer almadığı ve soğuk algınlığı şikayetleri yaşadığı belirtildi.

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Uluslar Ligi'nde Türkiye ile yapacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Fransa Milli Takımı'nda kritik bir gelişme yaşandı.

MBAPPE İDMANA ÇIKMADI

L'Equipe'in haberine göre; Zinedine Zidane yönetimindeki ilk antrenmana pazartesi günü katılan Kylian Mbappe, salı günü yapılan idmanda yer almadı. Real Madridli yıldızın soğuk algınlığı şikayetleri yaşadığı ve bu sebeple dinlendirildiği bildirildi.

Fransa Milli Takımı antrenmanından

TAKIMA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Fransa'nın cuma günü Türkiye ile oynayacağı zorlu UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika ve İtalya ile karşılaşacak olan Fransa'da Kylian Mbappe'nin en kısa sürede iyileşerek takıma dönmesi bekleniyor.

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane

ZIDANE KANATTA KULLANABİLİR

Geçtiğimiz yaz düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu ünvanını alan Mbappe, milli takımın en büyük kozu konumunda bulunuyor. RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre, Zinedine Zidane'ın Mbappe'yi hücum hattının sol kanadına çekmeyi planlayabileceği, bu hamleyle birlikte Dembele'nin ise merkezde görev alabileceği ifade ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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