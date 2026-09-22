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Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehre'yi seslendiren isim

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Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehre'yi seslendiren isim
Başlık ResmiNebahat Çehreyi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehreyi seslendiren isim

Nebahat Çehre'yi seslendiren isim, Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümleriyle birlikte yeniden merak edilmeye başladı. Feryal İpekli karakteriyle ekrana gelen Çehre'nin Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl'dan beri aşina olunan sesinin kime ait olduğu araştırılırken, ünlü oyuncunun neden kendi sesini kullanmadığı da merak ediliyor.

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Tuzlu Kahve'de Feryal İpekli karakterini canlandıran Nebahat Çehre, yıllardır bazı televizyon projelerinde aynı seslendirme sanatçısıyla çalışıyor. Çehre'nin Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl'daki Valide Sultan karakterlerinde duyulan sesi de aynı sanatçıya aitti. Tuzlu Kahve'nin ekrana gelmesiyle birlikte bu uzun soluklu seslendirme birlikteliği yeniden izleyicilerin dikkatini çekti.

NEBAHAT ÇEHRE'Yİ SESLENDİREN KİM?

Nebahat Çehre'yi Tuzlu Kahve dizisinde Gülen Karaman seslendiriyor. Tiyatro, dizi ve seslendirme alanlarında uzun yıllardır çalışan Karaman, Çehre'nin farklı dönemlerde canlandırdığı birçok karakterin Türkçe seslendirmesini üstlendi. Tuzlu Kahve'de otoriter ve güçlü bir anne figürü olan Feryal İpekli karakterinin sesi de Gülen Karaman'a ait.

Karaman ile Çehre arasındaki profesyonel birliktelik yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Gülen Karaman daha önce Haziran Gecesi, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda Nebahat Çehre'nin seslendirmesini gerçekleştirdi.

Nebahat Çehreyi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehreyi seslendiren isim
Başlık ResmiNebahat Çehreyi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehreyi seslendiren isim

GÜLEN KARAMAN KİMDİR, KİMLERİ SESLENDİRDİ?

Gülen Karaman, 16 Ağustos 1962'de İstanbul'da doğan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim alan Karaman, profesyonel tiyatro kariyerinde Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kedi ve İstanbul Şehir Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. Televizyonda ise Şehnaz Tango, İkinci Bahar ve Kavak Yelleri gibi yapımlarda oyuncu olarak yer aldı.

Nebahat Çehreyi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehreyi seslendiren isim
Başlık ResmiNebahat Çehreyi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehreyi seslendiren isim

Karaman'ın kariyerinin önemli bir bölümünü seslendirme çalışmaları oluşturuyor. Nebahat Çehre'nin yanı sıra Angelina Jolie, Julia Roberts, Emma Thompson ve Juliette Binoche gibi oyuncuların Türkçe seslendirmelerinde de görev aldı. Harry Potter film serisinde Petunia Dursley, Simpsonlar: Sinema Filmi'nde Marge Simpson ve farklı oyun karakterleri de Karaman'ın seslendirme çalışmalarında yer alıyor. Sanatçı aynı zamanda diksiyon ve seslendirme alanında eğitim vermeyi sürdürüyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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