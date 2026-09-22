Tuzlu Kahve senaristi, Star TV'nin yeni sezon dizisini takip eden izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Derin ve Mehmet'in aileler, evlilik baskısı ve geçmişten gelen hesaplaşmalar etrafında gelişen hikayesini kaleme alan senaryo ekibinde hangi isimlerin yer aldığı merak edildi.

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Tuzlu Kahve, Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Poll Films imzalı yapımın yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken yapımcı koltuğunda Polat Yağcı bulunuyor. Dizinin senaryosu ise üç kişilik bir ekip tarafından kaleme alınıyor.

TUZLU KAHVE SENARİSTİ KİM?

Tuzlu Kahve dizisinin senaryosunu Aslı Zengin, Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin Tak yazıyor. Üç senaristin imzasını taşıyan hikaye, İstanbul'un köklü ailelerinden birine mensup Derin ile yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet'in yollarının ailelerin beklentileri, evlilik baskısı, geçmişten gelen sırlar ve yanlış anlaşılmalarla kesişmesini konu alıyor.

Aslı Zengin, romantik komedi türündeki televizyon projeleriyle tanınan deneyimli bir senarist. Kiraz Mevsimi, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi dizilerin yanı sıra Romantik Komedi ve Sadece Sen gibi sinema projelerinde de senarist olarak çalıştı. Banu Zengin Tak da No: 309, Darısı Başımıza, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi yapımlarda yer aldı. Ece Yosmaoğlu ise Dilemma, 3. Gün ve Yeni Nesil Aile gibi projelerin ardından Tuzlu Kahve'nin yazar kadrosuna katıldı.

Tuzlu Kahve senaristi kim, diziyi kim yazıyor?

ASLI ZENGİN KİMDİR?

Aslı Zengin, 11 Kasım 1976'da Bursa'da doğan senarist ve yapım tasarımcısıdır. Kariyerinde özellikle romantik komedi ve ilişki odaklı televizyon dizileri öne çıkıyor. Kiraz Mevsimi'nin senaristlerinden biri olan Zengin, daha sonra Çilek Kokusu, No: 309, Darısı Başımıza, Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Erkek Severse gibi yapımların senaryolarında görev aldı.

Sinema tarafında da Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Sadece Sen gibi projeler üzerine çalışan Aslı Zengin, 2026'da Tuzlu Kahve'nin senaryo ekibinde yer aldı.

Tuzlu Kahve senaristi kim, diziyi kim yazıyor?

ECE YOSMAOĞLU KİMDİR?

Ece Yosmaoğlu, Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında eğitim aldı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Film ve Televizyon alanında yüksek lisans yaptı. Yazarlık kariyerinde sinema, televizyon ve yeni nesil dikey dizi formatlarında farklı projelerde çalıştı.

Yosmaoğlu'nun senaryo çalışmalarında Dilemma, 3. Gün, Yeni Nesil Aile ve Düşes gibi yapımlar bulunuyor. 2026 yılında Tuzlu Kahve'nin senaryo ekibine dahil olan Yosmaoğlu, Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak ile birlikte dizinin hikayesini kaleme alıyor.

BANU ZENGİN TAK KİMDİR?

Banu Zengin Tak, televizyon dizileri için senaryo yazan isimlerden biri. Kariyerinde No: 309, Darısı Başımıza, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi romantik komedi türündeki yapımlarda görev aldı.

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