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Dünya

Mamdani'den Netanyahu çıkışı: Herkes hesap vermeli

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Mamdani'den Netanyahu çıkışı: Herkes hesap vermeli
Başlık ResmiMamdaniden Netanyahu çıkışı: Herkes hesap vermeli

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama kararına ilişkin konuştu. Mamdani, kimsenin mahkemenin üzerinde görülemeyeceğini belirterek “Herkes bu mahkeme önünde hesap vermeli” dedi.

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan Mamdani, daha önce Netanyahu için kullandığı 'savaş suçlusu' ifadesinin arkasında olduğunu belirtti. Mamdani, İsrail Başbakanı'nı ayrıca Filistinlilere yönelik 'korkunç bir soykırımın mimarı' olmakla suçladı.

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New York Belediye Başkanı olarak UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulama konusunda yasal yetkisi bulunmadığını yineleyen Mamdani, konuya ilişkin Lahey Belediye Başkanı ile de görüştüğünü aktardı.

Mamdani, görüşmede hukukun üstünlüğünün önemini vurguladıklarını belirterek, UCM'nin bir kişinin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını uygun görmesi halinde kimsenin kendisini mahkemenin üzerinde göremeyeceğini söyledi.

"MAHKEME ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Mamdani, “UCM, yasaların ihlali nedeniyle bir kişinin tutuklanmasını uygun görürse, o zaman biz kim oluyoruz da kimsenin bunun üstünde olduğunu söyleyebiliriz?” ifadelerini kullandı.

“Herkes bu mahkeme önünde hesap vermelidir” diyen Mamdani, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilişkin tutumunu yineledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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