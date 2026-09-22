Ülkemizde uygulanan tasarruf finansman sistemi yöntemleri, farklı isimler altında ve değişik biçimlerde uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de çekilişli tasarruf finansman sistemidir. Peki, çekilişli tasarruf finansman sistemi nasıl çalışır, faiz içerir mi?

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"Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli" ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. "Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli" ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır. Her ay düzenli yapılan kura/çekilişle teslim sırası belirlenir.

ÇEKİLİŞLİ TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Çekiliş grupları oluşturulmak suretiyle tasarruf finansman sözleşmeleri düzenlenir. Çekilişli sistemde bazı şirketler aylık ve bazı şirketler ise üçer aylık olmak üzere noter huzurunda çekiliş yapmaktadırlar. Şirketlerin gerçekleştirdikleri çekilişlerin tarihleri kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulur. Çekilişte hak kazanan müşterilere zamanı gelince tahsisat yapılır ve borç bitinceye kadar müşterilerden aylık taksitler tahsil edilir.

Çekilişli tasarruf finansman sistemi nasıl çalışır, faiz içerir mi?

ÇEKİLİŞLİ TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ FAİZ İÇERİR Mİ?

Bu sistemin en önemli özelliği, faizsiz finansman sağlamasıdır. Yani kredi kullanmadan, bankalara faiz ödemeden, sadece organizasyon ücreti karşılığında ev ya da araç sahibi olmak mümkündür.

TESLİM TARİHİ NASIL BELİRLENİR?

Çekilişsiz sistemde ödenecek taksit miktarı ve varsa peşinatlar önceden belirlenebilir. Çekilişli sistemde ise ilk aydan itibaren çekilişe katılım sağlanır. Talihli olduğunuzda teslimat almaya hak kazanırsınız. Çekilişlerde ismi okunmayan müşteriler en geç vade ortasında teslimatını alabilirler.

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