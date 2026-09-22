Son seçim anketinde büyük fark: AK Parti, en yakın rakibini katladı

Genar Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti yüzde 36,1 oy oranı ile birinci sırada yer alırken Yeni Parti ikinci, DEM Parti ise üçüncü oldu.

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Genar Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği son siyasi eğilimler araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YİNE ZİRVEDE

Seçimlerin 2028'de yapılabileceği dillendirirken, seçim sonuçlarına ise AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu. Listenin zirvesinde yüzde 36.1 ile AK Parti yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 21.6 ile YENİ Parti bulundu.

DEM PARTİ 3. SIRADA

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,4 olarak araştırmaya yansıdı. Bu sonuçla DEM Parti, AK Parti ve YENİ Parti’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada MHP yüzde 8 ile dördüncü, İyi Parti ise yüzde 7,7 ile beşinci sırada yer aldı. İyi Parti’yi yüzde 6,6 ile CHP takip etti.

Anahtar Parti yüzde 3, Zafer Partisi yüzde 2,8 olarak listede kendine yer buldu.

Tüm oy oranları şu şekilde:

Parti Oy Oranı AK Parti %36,1 Yeni Parti %21,6 DEM Parti %9,4 MHP %8,0 İYİ Parti %7,7 CHP %6,6 Anahtar Parti %3,0 Zafer Partisi %2,8 Yeniden Refah %2,5 TİP %0,9 Saadet Partisi %0,5 Diğer %0,9

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