TFF 1'inci Lig'de ayrılık: Son sıraya demir attı, 8 maç sonunda fatura çıktı
Trendyol 1'inci Lig'de istediği sonuçları alamayan Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, 40 yaşındaki ABD'li teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlı ekip, 1 puanla son sırada yer aldı.
FARRAR'A VEDA
Son olarak deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup olan Boluspor'da yönetim ile teknik direktör Daniel Farrar arasında karşılaşma sonunda görüşme gerçekleştirildi. Taraflar, yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlandı.
40 YIL SONRA YABANCI TEKNİK DİREKTÖR
Boluspor'un, yaklaşık 40 yıl aranın ardından takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmesi dikkat çekmişti. Ancak 1'inci Lig temsilcisi, Daniel Farrar yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamadı.