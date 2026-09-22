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Dünya

'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü

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'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Başlık ResmiHarita krizi sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu için gittikleri New York'ta bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 'harita krizi'nin ardından iki liderin kameralara verdiği samimi poz gündeme bomba gibi düştü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, enerji güvenliği ve Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması gibi başlıklar ele alındı.

MASADA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VAR

Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Trump ile Ukrayna ve Rusya konusunda "uzun bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söyledi. İki liderin ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve buradan geçen gemi trafiğinin artırılması için diplomatik çabaları ele aldığı belirtildi.

Harita krizi sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Başlık ResmiHarita krizi sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü

Macron, Kızıldeniz'deki petrol rotalarının güvenliğinin sağlanması ve Orta Doğu'daki gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Fransız lider, "Hürmüz’ü açmak ve hacmi serbest bırakmak için her şeyi yapma" konusunda ortak bir iradenin bulunduğunu ifade etti.

Görüşmede Ukrayna'ya yönelik destek de gündeme geldi. Macron, Ukrayna'ya savunma amaçlı füze önleme sistemleri konusunda "daha hızlı ve daha güçlü" yardım yapılması gerektiğinin değerlendirildiğini söyledi.

KRİZİN ARDINDAN VERDİKLERİ POZ GÜNDEM OLDU

Kısa süre önce yaşanan "harita krizi"nin ardından iki liderin görüşmesi yakından takip edildi. Beklenenin aksine görüşme sonrası iki liderin kameralara samimi pozlar vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Harita krizi sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Başlık ResmiHarita krizi sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü

NE OLMUŞTU?

Trump, 8 Eylül'de Saint-Pierre-et-Miquelon de dahil olmak üzere Fransa'nın Karayipler'deki bazı denizaşırı topraklarının yanı sıra Kanada, Grönland ve Meksika'yı da ABD sınırları içinde gösteren bir harita paylaşmıştı.

Macron ise Trump'ın paylaşımını "tuhaf" olarak nitelendirerek Fransa'nın egemenlik haklarını savunmaya devam edeceklerini söylemişti.

Macron'un 20 Eylül'de Kanada Başbakanı Mark Carney ile Saint-Pierre-et-Miquelon'da bir araya gelmesi de Fransız basınında Trump'a karşı bir "egemenlik vurgusu" olarak yorumlanmıştı. Söz konusu gerilimin ardından Trump ve Macron'un birlikte verdiği görüntü ise dış basında kısa sürede gündeme oturdu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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