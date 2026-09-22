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Dünya

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği: Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan samimi kareler

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Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği: Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan samimi kareler
Başlık ResmiBakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu

BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'a ulaşan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldı.

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Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu, bugün New York'ta başlayacak. Görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek.

193 üyeli Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleri ile dışişleri bakanlarını küresel sorunları istişare etmek için bir araya getiren Genel Kurul'un yüksek düzeyli haftası, bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN NEW YORK'TA KRİTİK TEMASLAR

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sayın Fidan'ın New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldığı belirtildi.

Bakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu
Başlık ResmiBakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu

Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.

Bakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu
Başlık ResmiBakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu

Bu yıl "Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten BM" temasıyla toplanan Genel Kurul'a 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı, bakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin katılması bekleniyor.

ANA TEMA "GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMEK"

Ana tema kapsamında BM'nin mevcut küresel koşullara uyarlanması ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesi önemli gündem maddelerinden biri olarak ortaya çıkıyor.

Artan jeopolitik rekabet, devam eden savaşlar, ekonomik eşitsizlikler ve küresel krizler karşısında uluslararası kurumların etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi ve BM'nin küresel sorunlara daha etkili cevap verebilmesi konularının liderlerin konuşmalarında ve ikili temaslarında öne çıkması öngörülüyor.

Bakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu
Başlık ResmiBakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu

Liderlerin ana gündem maddeleri arasında aynı zamanda iklim değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kalkınma finansı, yapay zeka ve teknolojik dönüşüm, küresel sağlık ve pandemi hazırlığı, nükleer silahsızlanma ve uluslararası güvenlik gibi farklı konuları ele almaları bekleniyor.

Bu kapsamda iklim eylemi ve adil dönüşüm, nükleer silahsızlanma, Kalkınma Hakkı Bildirgesi'nin 40. yılı, deniz seviyesinin yükselmesinin yol açtığı tehditler ile gelecekteki salgınlara karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlükle mücadele konularında farklı üst düzey toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.

Bakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu
Başlık ResmiBakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği: Samimi kareler sosyal medyada gündem oldu

Diğer taraftan liderlerin hem BM Genel Kurul kürsüsünden yapacakları konuşmalarda, hem de ikili ve çok taraflı toplantılarda halihazırda dünyanın farklı yerlerinde süregelen çatışma, kriz ve ihtilafları ele almaları öngörülüyor.

Bu çerçevede Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan’daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durum ile Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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