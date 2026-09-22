Manisa'daki okul saldırganı kim, kaç yaşında? Turgutlu okul saldırganının kimliği belli oldu!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önünde silahla ateş açıldı. Olayda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırganın anne, baba ve dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu. Peki, Manisa Turgutlu'da okul saldırganı kim, kaç yaşında?

Özetle Kaydet a- | +A

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahla ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa sürede güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, saldırganın 15 yaşındaki Halil Orhan olduğu açıklandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 15 yaşındaki saldırgan Halil Orhan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Öğrenci olduğu tahmin edilen saldırganın sokakta tüfekle etrafına bakarak kaçtığı görülüyor.

Manisadaki okul saldırganının kimliği belli oldu! Okula saldırıyı kim düzenledi?

VALİLİK AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaşanan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır.

Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala