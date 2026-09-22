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3. Sayfa

Ankara'da feci olay: 3 arkadaşını öldürdü, 'teslim ol' çağrısına uymayıp intihar etti

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Ankara'da bir apartman dairesinde tartıştığı üç arkadaşını öldüren zanlının, olayın ardından izini tespit eden polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına uymayarak intihar ettiği öğrenildi.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki akşam, bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. Cinayet zanlısı ise intihar etti.

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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SİLAH VE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Sağlık ekiplerin tarafından yapılan incelemede dairedeki kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Ankarada feci olay: 3 arkadaşını öldürdü, teslim ol çağrısına uymayıp intihar etti
Başlık ResmiAnkarada feci olay: 3 arkadaşını öldürdü, teslim ol çağrısına uymayıp intihar etti

İNTİHAR ETTİ

Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayın failinin peşine düştü. Cinayet zanlısı, olayın ardından izini tespit eden polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına uymayarak intihar etti.

Tartıştığı arkadaşlarını bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdüğü öğrenilen F.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

"'ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR' DEDİ"

Olayla ilgili konuşan F.Ç'nin komşularından Yaşar Yazar, "Şüpheli şahıs kapımıza geldi. Çakmak istedi. O arada binadan içeriye gitti. Sabah saatleriydi. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi." ifadelerini kullandı.

Ankarada feci olay: 3 arkadaşını öldürdü, teslim ol çağrısına uymayıp intihar etti
Başlık ResmiAnkarada feci olay: 3 arkadaşını öldürdü, teslim ol çağrısına uymayıp intihar etti

"MADDE BAĞIMLISI GİBİ HALİ VARDI"

Yazar, "Üç kişiyi katletmiş sonra da kendini öldürmüş. Buradan birkaç bina ötede cinayet işlemiş. Kaçmaya çalışmış. En son da bizim yaşadığımız binaya girmiş. Burası çok kalabalıktı. Silah sesleri duyduk. Bizim de psikolojimiz etkilendi bu olaydan. Kapımı çaldığında çok korktum. Delikten kim olduğuna baktım. Evde iki çocuğum vardı. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik." dedi.

Komşulardan Aynur Yılmaz ise, "Olay sırasında evdeydik. Çocuklar silah sesi duymuş. İlk başta ne olduğunu anlamadık. Üç kişinin vurulduğunu duyduk. Nedenini bilmiyoruz. İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Her şeyin madde etkisi altında olmuş söylemişler. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi, üç arkadaşını öldürmüş. Ardından da kaçmış. Daha sonra da kendi kafasına sıkarak intihar etmiş. Olay yerinde polisler vardı. İncelemelerin ardından da cenazeleri götürdüler. Mahallede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Olaya karışanları da tanımıyorduk." ifadelerine yer verdi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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