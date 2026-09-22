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Ekonomi

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde

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TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde
Başlık ResmiTÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 artarak 91,9'a yükseldi. Bu değerle endeks, Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

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ENDEKS BU AY YÜZDE 1,3 YÜKSELEREK 91,9 OLDU.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 90,8 iken bu ay yüzde 1,3 yükselerek 91,9 oldu.

Bu değerle endeks, Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, söz konusu dönemde 92,9 seviyesindeydi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, eylülde aylık yüzde 0,1 azalışla 75,4'ten 75,3'e geriledi.

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 arttı
Başlık ResmiTÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1,3 arttı

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 93,1 iken yüzde 0,6 artışla eylülde 93,7 olarak belirlendi.

Geçen ay 89,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,5 yükselişle 89,8 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105,1 iken bu ay yüzde 3,6 artışla 108,8 olarak gerçekleşti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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