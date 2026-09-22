Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! TOKİ’de yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! TOKİ’de yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı
Başlık ResmiMilyonları ilgilendiriyor! TOKİ’de yüzde 25 indirim bugün başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) başlattığı TOKİ’de yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlıyor. Milyonları ilgilendiren bu kampanyada, başvurular 19 Ekim’e kadar sürecek. Borcunun tamamını kapatamayanlar da kalan bakiyenin en az yüzde 25’i tutarında peşin ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek

Kaydet
|

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) kampanyası bugün başlıyor milyonları ilgilendiren indirim kampanyasında borcunu ödemek isteyenlere önemli bir fırsat sunuluyor. TOKİ'nin bugün başlayacak kampanyasına göre, geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için kalan borcunu peşin kapatmak isteyen alıcılara yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcunu tamamen kapatmak isteyenler için ise kısmi ödeme seçeneği de bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Küresel piyasalar yapay zekanın desteğiyle birlikte pozitif ilerliyor!
EKONOMİ

Küresel piyasalar yapay zekanın desteğiyle birlikte pozitif ilerliyor!

YAKLAŞIK 228 BİN KONUT VE İŞ YERİ ALICISI KAMPANYADAN YARARLANACAK

TOKİ'nin değerlerine göre, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının kampanyadan yararlanabileceği öngörülmekte.
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül–19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya başvurabilecek.

Milyonları ilgilendiriyor! TOKİ’de yüzde 25 indirim bugün başlıyor
Başlık ResmiMilyonları ilgilendiriyor! TOKİ’de yüzde 25 indirim bugün başlıyor

Başvuru sırasında, borcun kapatılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca geçmiş dönemlerden kalan taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcılar ise kampanyanın dışında tutuluyor.

Borcunun tamamını ödeyemeyen alıcılar da kısmi ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek. Bunun için peşin ödemenin kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25’i tutarında olması gerekiyor. Tapu işlemlerinde emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortasının yaptırıldığını belge istenirken, vatandaşlar kalan borçlarını kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veto imtiyazı kaldırılmalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
23 Eylül yarın okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı sonrası gündemde!
23 Eylül yarın okullar tatil mi?
Kaydet
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
Kaydet
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.