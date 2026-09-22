Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! TOKİ’de yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) başlattığı TOKİ’de yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlıyor. Milyonları ilgilendiren bu kampanyada, başvurular 19 Ekim’e kadar sürecek. Borcunun tamamını kapatamayanlar da kalan bakiyenin en az yüzde 25’i tutarında peşin ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) kampanyası bugün başlıyor milyonları ilgilendiren indirim kampanyasında borcunu ödemek isteyenlere önemli bir fırsat sunuluyor. TOKİ'nin bugün başlayacak kampanyasına göre, geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için kalan borcunu peşin kapatmak isteyen alıcılara yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcunu tamamen kapatmak isteyenler için ise kısmi ödeme seçeneği de bulunuyor.

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YAKLAŞIK 228 BİN KONUT VE İŞ YERİ ALICISI KAMPANYADAN YARARLANACAK

TOKİ'nin değerlerine göre, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının kampanyadan yararlanabileceği öngörülmekte.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül–19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya başvurabilecek.

Milyonları ilgilendiriyor! TOKİ’de yüzde 25 indirim bugün başlıyor

Başvuru sırasında, borcun kapatılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca geçmiş dönemlerden kalan taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcılar ise kampanyanın dışında tutuluyor.

Borcunun tamamını ödeyemeyen alıcılar da kısmi ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek. Bunun için peşin ödemenin kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25’i tutarında olması gerekiyor. Tapu işlemlerinde emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortasının yaptırıldığını belge istenirken, vatandaşlar kalan borçlarını kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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