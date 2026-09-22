Geri manevra yapan sürücü, 4 yaşındaki çocuğu ezdi! Kahreden anlar
Hatay'da bir sürücü geri manevra yaptığı sırada yerde oynayan 4 yaşındaki çocuğu ezdi. Korku dolu anlara ait görüntüler ortaya çıkarken çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, kadın sürücünün kullandığı geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Çocuğu ezen otomobilin sürücüsünün ve yanındaki şahsın kazayı fark etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kazada yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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DURUMU KRİTİK
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı anbean kameraya yansıdı.
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