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Ekonomi

Ünlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol ne kadar olacak?

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Ünlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol ne kadar olacak?
Başlık ResmiÜnlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol yıl sonunda ne kadar olacak?

Morgan Stanley, jeopolitik gerilimler, taşımacılıktaki aksaklıklar ve azalan stoklar nedeniyle petrol piyasasında yukarı yönlü risklerin arttığını belirtti. Banka, 2026'nın dördüncü çeyreği için brent petrol fiyat tahminini varil başına 100 dolar seviyesinde korudu.

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Jeopolitik gerilimlerin getirdiği petrol sıkıntısı tüm dünyada sürmeye devam ediyor. İran-ABD savaşının getirdiği akaryakıt sıkıntısı küresel çapta daha da zorlaşıyor. Artan maliyetler ülkelerin ekonomik koşullarını zora sokarken dünyaca ünlü bankalar petrolle alakalı muhtemel tahminlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Morgan Stanley'de petrol hakkında fiyat tahmini yapan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Yayımladığı son rapora göre banka, brent petrol için yeni bir tahminde bulundu.

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PETROLDE YUKARI YÖNLÜ EĞİLİM

Küresel Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi olan Morgan Stanley petrol hakkında önemli bir rapor yayımladı. Bankaya göre brent petrol, 2026'nın dördüncü çeyreği için varil başına 100 dolar olacak. Morgan Stanley'nin son araştırma raporuna göre jeopolitik aksaklıklar, kısıtlı deniz taşımacılığı, azalan rafinaj kapasitesi ve düşen stoklar nedeniyle petrol fiyatlarında önümüzdeki aylarda yukarı yönlü risklerin arttığı belirtildi. Banka, 2026 yılının dördüncü çeyreği için ortalama brent petrol tahminini varil başına 100 dolarda sabit tuttuğunu, ancak çeyreklik ortalamada ki, fiyatların daha yükseğe çıkma olasılığını dışlamadığını belirtti. Kuruma göre son dönemdeki yeni aksaklık dalgasının ardından tahmine yönelik riskler, "yukarı yönlü eğilim" gösteriyor.

Ünlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol yıl sonunda ne kadar olacak?
Başlık ResmiÜnlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol yıl sonunda ne kadar olacak?

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan genel kısıtlamalar petrol ihracatını olumsuz etkilerken, Bab el-Mendeb üzerinden azalan akışlar ve Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattının kapatılması petroldeki arz riskini giderek büyütüyor. Bankaya göre, bu olumsuz gelişmeler doğrultusunda, petrol ve doğal gaz piyasalarının şu anda aynı anda alışılmadık sayıda aksaklıkla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

ABD VE ÇİN PİYASADAKİ AKSAKLIKLARI YÖNETTİ

Rapora göre ABD ihracatının, düşük Çin ithalatının ve bol stokların geçtiğimiz altı ay boyunca piyasanın aksaklıkları yönetmesine yardımcı olduğu belirtildi. Ancak ABD-İran arasındaki çözüm sürecinin uzamasıyla beraber, petrol piyasasının aksaklıkları absorbe etmesine yardımcı olan tamponların zayıflamaya başlaması durumu daha da zorlaştırabileceği öngörülüyor.

Ünlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol yıl sonunda ne kadar olacak?
Başlık ResmiÜnlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol yıl sonunda ne kadar olacak?

BRENT YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Morgan Stanley, petrol piyasasının 2026'nın dördüncü çeyreği ile 2027'nin ilk çeyreği boyunca açık vermeye devam edeceğini tahmin ediyor. Kurumun temel senaryo brent tahmini, 2026'nın dördüncü çeyreği için varil başına 100 dolar, 2027'nin ilk çeyreği için 95 dolar olup, ikinci çeyrekte 90 dolara ve üçüncü çeyrekte 80 dolara gerilemesi bekleniyor.

Ünlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol yıl sonunda ne kadar olacak?
Başlık ResmiÜnlü banka yıl sonu için fiyat verdi! Petrol yıl sonunda ne kadar olacak?

Şartlar giderek zorlaşırken, ülkelerin ekonomileri yaşanan arz sıkıntısından ötürü ulaşım ve lojistik maliyetlerinde zorluklar yaşıyor. Yaşanan durum tüm dünya vatandaşlarının cebine yansırken ilerleyen dönemlerde petrolde ki arz sıkıntısının nasıl yönlü olacağı ise herkes tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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