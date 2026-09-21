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Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı: Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıradayız

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Bakan Bayraktar açıkladı: Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıradayız
Başlık ResmiBakan Bayraktar açıkladı: Avrupada 5inci, dünyada ise 11inci sıradayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye olduğunu belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutlayan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
"2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir kaynaklarımızı en üst düzeyde değerlendiriyor, milletimizin yarınlarını güvence altına almaya devam ediyoruz. 2015-2025 yılları arasında rüzgâr ve güneşten ürettiğimiz 442,2 TWh elektrik sayesinde 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçtik. Çevremizi korurken aynı zamanda on milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatını da engellemiş olduk. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutluyor; daha yeşil, doğayla uyumlu ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye için gece gündüz demeden, yerli ve millî teknolojilerimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi ifade ediyorum."

Bakan Bayraktar açıkladı: Avrupada 5inci, dünyada ise 11inci sıradayız
Başlık ResmiBakan Bayraktar açıkladı: Avrupada 5inci, dünyada ise 11inci sıradayız
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9,5 MİLYON TONLUK KARBONDİOKSİT EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi, karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekiliyor ve fosil yakıtların çevreye etkileri noktasında farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.
Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'nin 2015-2025 arasında sıfır emisyona ulaşmak için gösterdiği performansı gözler önüne seriyor. Bakanlık verilerine göre Türkiye 2015 yılında güneş ve rüzgârdan toplamda 11 bin 847 gigavatsaat elektrik üretti. Böylece 300 milyon dolarlık ithal kömürden elde edilebilecek bu enerjiyi ikame ederek 9,5 milyon tonluk karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Aradan geçen 10 yılda güneş ve rüzgârdan elektrik üretiminin artmasıyla fosil yakıt kullanımından kaynaklanabilecek karbon emisyonları da giderek azaldı.

Bakan Bayraktar açıkladı: Avrupada 5inci, dünyada ise 11inci sıradayız
Başlık ResmiBakan Bayraktar açıkladı: Avrupada 5inci, dünyada ise 11inci sıradayız

21,5 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜR İTHALATINA FREN

Türkiye, 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgâr enerjisinden toplamda 442,2 teravatsaat elektrik üretti. Bu hamle, 442,2 teravatsaat seviyesindeki miktarı üretmek için gerekli olan 21,5 milyar dolar tutarındaki ithal kömür veya 43,3 milyar dolar tutarındaki doğal gaz ithalatının önüne geçti.

KÖMÜRE İKAME İLE YAKLAŞIK 354 MİLYON TON EMİSYON AZALTIMI

Fosil yakıt kullanımının ikamesi neticesinde sadece ithal kömür kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretiminde yaklaşık 354 milyon ton, sadece doğal gaz kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretimi baz alındığında ise yaklaşık 177 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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