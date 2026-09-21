Bitcoin'de yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı

Bitcoin, cuma günü başlayan yükselişini sürdürerek sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altcoinlerde de yükseliş görülürken, kripto piyasasında yatırımcı iştahı arttı. Analistler ise Bitcoin yatırımcıları için; yükselişten yararlanma stratejisine yöneliyorlar şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Dünyanın en değerli kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin'de yukarı yönlü bir seyir yaşanıyor. Bitcoin ilk işlemlerde 84.129 dolara kadar yükseldi ve Avrupa piyasalarının açılışında yüzde 3,7'den fazla artışla 84 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin, cuma günü başlayan yükselişini sürdürerek sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra saatiyle sabah 10'da 83.900 dolar civarında işlem gören Bitcoin'de yatırımcı iştahı hakim bir durumda konumlanıyor. Yaşadığı güçlü sıçramanın nedeni ise geçen hafta sonu ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) yatırımcı iştahının geri döndüğüne dair sinyal vermesinin ardından kaydediliyor. Diğer altcoinlerde yükseliş seyri devam ediyor. İkinci en büyük kripto para birimi olan Ether yüzde 2,8'in üzerinde değer kazanırken, XRP, Solana ve Monero dahil diğer kripto para birimleri de değer kazandı. ETF'ler perşembe ve cuma günleri 593 milyon dolarlık sermaye çekti ve önceki iki gündeki yoğun çıkışları dengeleyerek haftalık bazda 6 milyon dolarlık net artış sağladı. Bitcoin en son cuma günü yüzde 6'nın üzerinde değer kazanmıştı.

Bitcoinde yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı

ANALİSTLER NE DİYOR?

Kripto para biriminde yükseliş seyri ve yatırımcı iştahı devam ederken analistler Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dijital varlık hedge fonu Apollo Crypto’nun portföy yöneticisi Pratik Kala, “Bitcoin opsiyon piyasası, yükselişten yararlanmaya hazır durumda. Yatırımcılar, düşüşe karşı korunma stratejisinden, yükselişten yararlanma stratejisine yöneliyor” dedi.

Galaxy Research'ten Alex Thorn, 50 haftalık hareketli ortalamanın tarihsel olarak Bitcoin'in ayı piyasalarında önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirtiyor. Thorn'un analizine göre, tamamlanan beş ayı piyasasının dördünde Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamayı ilk kez yukarı yönlü kırması, ayı piyasasının dibinin oluşmasının ardından gerçekleşti. Bu nedenle son hareket, Bitcoin'deki uzun vadeli trend açısından yakından izleniyor.

Bitcoinde yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı

BTSE’nin COO’su Jeff Mei, “Bu hafta için dikkat edilmesi gereken büyük bir katalizör yok, ancak Fed yetkililerinin şahin ya da güvercin tondaki açıklamaları piyasayı etkileyebilir” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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