Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bitcoin'de yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bitcoin, cuma günü başlayan yükselişini sürdürerek sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altcoinlerde de yükseliş görülürken, kripto piyasasında yatırımcı iştahı arttı. Analistler ise Bitcoin yatırımcıları için; yükselişten yararlanma stratejisine yöneliyorlar şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaydet
|

Dünyanın en değerli kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin'de yukarı yönlü bir seyir yaşanıyor. Bitcoin ilk işlemlerde 84.129 dolara kadar yükseldi ve Avrupa piyasalarının açılışında yüzde 3,7'den fazla artışla 84 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin, cuma günü başlayan yükselişini sürdürerek sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Savaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupa
EKONOMİ

Savaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupa'da Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde

Londra saatiyle sabah 10'da 83.900 dolar civarında işlem gören Bitcoin'de yatırımcı iştahı hakim bir durumda konumlanıyor. Yaşadığı güçlü sıçramanın nedeni ise geçen hafta sonu ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) yatırımcı iştahının geri döndüğüne dair sinyal vermesinin ardından kaydediliyor. Diğer altcoinlerde yükseliş seyri devam ediyor. İkinci en büyük kripto para birimi olan Ether yüzde 2,8'in üzerinde değer kazanırken, XRP, Solana ve Monero dahil diğer kripto para birimleri de değer kazandı. ETF'ler perşembe ve cuma günleri 593 milyon dolarlık sermaye çekti ve önceki iki gündeki yoğun çıkışları dengeleyerek haftalık bazda 6 milyon dolarlık net artış sağladı. Bitcoin en son cuma günü yüzde 6'nın üzerinde değer kazanmıştı.

Bitcoinde yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı
Başlık ResmiBitcoinde yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı

ANALİSTLER NE DİYOR?

Kripto para biriminde yükseliş seyri ve yatırımcı iştahı devam ederken analistler Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dijital varlık hedge fonu Apollo Crypto’nun portföy yöneticisi Pratik Kala, “Bitcoin opsiyon piyasası, yükselişten yararlanmaya hazır durumda. Yatırımcılar, düşüşe karşı korunma stratejisinden, yükselişten yararlanma stratejisine yöneliyor” dedi.

Galaxy Research'ten Alex Thorn, 50 haftalık hareketli ortalamanın tarihsel olarak Bitcoin'in ayı piyasalarında önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirtiyor. Thorn'un analizine göre, tamamlanan beş ayı piyasasının dördünde Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamayı ilk kez yukarı yönlü kırması, ayı piyasasının dibinin oluşmasının ardından gerçekleşti. Bu nedenle son hareket, Bitcoin'deki uzun vadeli trend açısından yakından izleniyor.

Bitcoinde yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı
Başlık ResmiBitcoinde yükseliş rallisi! Sekiz ayın zirvesine çıktı

BTSE’nin COO’su Jeff Mei, “Bu hafta için dikkat edilmesi gereken büyük bir katalizör yok, ancak Fed yetkililerinin şahin ya da güvercin tondaki açıklamaları piyasayı etkileyebilir” dedi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Kaydet
COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi
COP31 nerede ve ne zaman?
Kaydet
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.