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Ekonomi

Savaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupa'da Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde

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Savaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupa'da Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde
Başlık ResmiSavaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupada Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde,

Jeopolitik gerilimler jet yakıtında arz sıkıntısı yaşatıyor. Özellikle Avrupa'da yaşanan jet yakıtı tedarikinde baskı giderek büyürken, kıtanın yakıt stokları da son yedi yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu durumun Avrupa'da havacılık sektöründeki maliyetleri artırarak, bilet fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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ABD-İran savaşı devam ederken, yaşanan petrol krizi tüm dünyayı etkiliyor. Giderek büyümeye devam eden bu kriz, jet yakıtı arzında büyük bir probleme yol açıyor. Özellikle Avrupa'da son zamanlarda büyüyen arz sıkıntısı, ulaşımda yeni zamlara yol açabilir.

Savaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupada Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde,
Başlık ResmiSavaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupada Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde,

Ortadoğu’daki çatışmalar Avrupa’nın jet yakıtı tedarikinde baskıyı artırırken, kıtanın yakıt stokları da son yedi yılın en düşük seviyelerine geriledi. Avrupa’nın yılın son çeyreğinde günlük 510 bin varil jet yakıtı açığı vermesi beklenirken, ABD’de 18 bin varil, Asya-Pasifik’te ise 419 bin varillik arz fazlası oluşacağı öngörülüyor.

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Yaşanan kriz Ortadoğu’dan Avrupa’ya yönelik geleneksel sevkiyatların azalttı. Böylece kıta Nijerya, ABD, Kanada ve Güney Kore gibi daha uzak tedarikçilere yöneldi. Güney Kore’den Avrupa’ya jet yakıtı sevkiyatlarının eylülde günlük yaklaşık 129 bin varile ulaşarak, Ekim 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Ancak artan ithalata rağmen Avrupa’nın beklenen açığının tamamen kapanması zor görünüyor.

ARTAN MALİYETLER BİLET FİYATLARINA YANSIYABİLİR

Stokların düşük seviyede olması, yeni bir arz kesintisinin havacılık sektöründe yakıt maliyetlerini artırabileceği beklentisini güçlendirirken, artan maliyetlerin ilerleyen dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Savaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupada Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde,
Başlık ResmiSavaşın maliyeti büyüyor! Bilet fiyatlarına zam yolda, Avrupada Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde,

Asya-Pasifik’te oluşması beklenen arz fazlası ve Çin’in artan jet yakıtı ihracatı Avrupa için alternatif kaynak oluştururken, Ortadoğu’daki enerji akışının normale dönmemesi halinde Avrupa’nın ABD, Afrika ve Asya’dan daha fazla yakıt ithal etmesi gerekecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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