Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fed'den ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Fed’in faiz kararının ardından altının yönü yatırımcıların odağında kalırken, Bank of America’dan dikkat çeken bir faiz tahmini geldi. Banka, Fed’in bu yıl iki kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörüsünü korudu.

Kaydet
|

Küresel ekonominin en büyük bankalarından olan Fed'den en son üç yıl sonra ilk faiz artırımı hamlesi gelmişti. Piyasalar faiz artırımı haberiyle dalgalanırken altında bundan etkilenen değerli metallerden biri olarak öne çıktı. Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti ve bankanın uyguladığı politika faizi bandı yüzde 3,75-4 seviyesine çıktı.

Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor
Başlık ResmiAltın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor

Buna yönelik dünyaca ünlü bankalardan da Fed'in ileriki zamanlarda nasıl bir faiz kararı alacağı hakkında tahminler gelmeye devam ediyor. Merkezi ABD'de bulunan dünyanın en büyük çok uluslu finans ve yatırım bankacılığı kuruluşlarından biri olan Bank of America (BofA), Fed'in eylül ayındaki artışının ardından ekim ve aralık aylarında ikişer çeyrek puanlık faiz artışı öngörüsünü korudu.

ÖNERİLEN HABERLER
Kilosu 600 lira! Rekolte yoğun, üretici memnun
EKONOMİ

Kilosu 600 lira! Rekolte yoğun, üretici memnun

BofA analistlerine göre, sıkılaştırma döngülerinin genellikle döngünün başında yoğunlaştığını ve Fed'in tek bir artıştan sonra nadiren durduğunu belirtti. Banka Fed'in eylülde %3.75-4.00 aralığına çıkardığı gösterge faizde oy birliğiyle alınan 12-0'lık artışın ardından bu yıl için iki faiz artışı öngörüsünü korudu. BofA'ya göre Fed'in talebi kısmaktan başka seçeneği yok çünkü nominal tüketici harcamaları yıllık bazda %6.3 arttı; bu oran, çekirdek enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesiyle tarihsel olarak ilişkilendirilen %5 seviyesinin üzerinde.

Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor
Başlık ResmiAltın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor

Banka, nominal ekonominin gücünün enflasyonun kalıcılaşma riskini artırdığını, faiz artışlarının resesyona yol açma riskini ise azalttığını belirtti. Kalıcı arz şoklarının Fed'i enflasyonun hedefi aşması ile sert iniş arasında bir tercihe zorlayabileceğini ekledi.

Banka, Fed için 2027'de bir politika adımı beklemiyor. İki faiz artışı daha gösterge faiz aralığını %4.25-4.50'ye taşıyacak. Ayrı bir ekip olan BofA faiz stratejistleri, piyasanın döngünün nerede sona ereceğini düşük tahmin ettiğini savundu ve politika faizinin %5'in üzerine çıkabileceğini değerlendirdi.

ALTININ SON DURUMU NE

FED stresini geride bırakan ve petrol fiyatlarındaki son düşüşten pozitif etkilenen altın, yeni haftaya yatay başlıyor. TSİ 10:00 itibarıyla ons 4.347,215 dolar ve gram altın 6.820,35 TL’den fiyatlandı. Bu arada küresel altın ETF’lerdeki toplam varlıklar 100 milyon onsa yaklaşarak 9 ayın en yüksek seviyesine yöneldi. Stratejist Ole Hansen, bu ilgiye dikkat çekerek 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.540 doları ilk önemli direnç olarak gösterdi. Fed’in faiz kararının ardından ons ve gram altının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor
Başlık ResmiAltın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor


Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Kaydet
COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi
COP31 nerede ve ne zaman?
Kaydet
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.