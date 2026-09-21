Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fed'den ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor

Fed’in faiz kararının ardından altının yönü yatırımcıların odağında kalırken, Bank of America’dan dikkat çeken bir faiz tahmini geldi. Banka, Fed’in bu yıl iki kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörüsünü korudu.

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Küresel ekonominin en büyük bankalarından olan Fed'den en son üç yıl sonra ilk faiz artırımı hamlesi gelmişti. Piyasalar faiz artırımı haberiyle dalgalanırken altında bundan etkilenen değerli metallerden biri olarak öne çıktı. Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti ve bankanın uyguladığı politika faizi bandı yüzde 3,75-4 seviyesine çıktı.

Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor

Buna yönelik dünyaca ünlü bankalardan da Fed'in ileriki zamanlarda nasıl bir faiz kararı alacağı hakkında tahminler gelmeye devam ediyor. Merkezi ABD'de bulunan dünyanın en büyük çok uluslu finans ve yatırım bankacılığı kuruluşlarından biri olan Bank of America (BofA), Fed'in eylül ayındaki artışının ardından ekim ve aralık aylarında ikişer çeyrek puanlık faiz artışı öngörüsünü korudu.

BofA analistlerine göre, sıkılaştırma döngülerinin genellikle döngünün başında yoğunlaştığını ve Fed'in tek bir artıştan sonra nadiren durduğunu belirtti. Banka Fed'in eylülde %3.75-4.00 aralığına çıkardığı gösterge faizde oy birliğiyle alınan 12-0'lık artışın ardından bu yıl için iki faiz artışı öngörüsünü korudu. BofA'ya göre Fed'in talebi kısmaktan başka seçeneği yok çünkü nominal tüketici harcamaları yıllık bazda %6.3 arttı; bu oran, çekirdek enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesiyle tarihsel olarak ilişkilendirilen %5 seviyesinin üzerinde.

Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor

Banka, nominal ekonominin gücünün enflasyonun kalıcılaşma riskini artırdığını, faiz artışlarının resesyona yol açma riskini ise azalttığını belirtti. Kalıcı arz şoklarının Fed'i enflasyonun hedefi aşması ile sert iniş arasında bir tercihe zorlayabileceğini ekledi.

Banka, Fed için 2027'de bir politika adımı beklemiyor. İki faiz artışı daha gösterge faiz aralığını %4.25-4.50'ye taşıyacak. Ayrı bir ekip olan BofA faiz stratejistleri, piyasanın döngünün nerede sona ereceğini düşük tahmin ettiğini savundu ve politika faizinin %5'in üzerine çıkabileceğini değerlendirdi.

ALTININ SON DURUMU NE

FED stresini geride bırakan ve petrol fiyatlarındaki son düşüşten pozitif etkilenen altın, yeni haftaya yatay başlıyor. TSİ 10:00 itibarıyla ons 4.347,215 dolar ve gram altın 6.820,35 TL’den fiyatlandı. Bu arada küresel altın ETF’lerdeki toplam varlıklar 100 milyon onsa yaklaşarak 9 ayın en yüksek seviyesine yöneldi. Stratejist Ole Hansen, bu ilgiye dikkat çekerek 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.540 doları ilk önemli direnç olarak gösterdi. Fed’in faiz kararının ardından ons ve gram altının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın ve piyasalar etkilenebilir! Ünlü banka Fedden ekim ve aralık aylarında faiz artışı bekliyor





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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