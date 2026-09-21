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Adapazarı ile Serdivan 15,2 kilometrelik tramvay hattıyla bağlanacak

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Adapazarı ile Serdivan 15,2 kilometrelik tramvay hattıyla bağlanacak
Başlık ResmiAdapazarı ile Serdivan 15,2 kilometrelik tramvay hattıyla bağlanacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’nın kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nda temel atma öncesi son hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu olarak projelendirilen hattın Gar Meydanı’ndan başlayarak üniversitelerin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan’a ulaşacağını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nda temel atma öncesi hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. Bakan Uraloğlu, Sakarya’da 2024 senesinde hizmete sunulan ADARAY’ın sonrasında kent içi raylı sistem ağını yeni projelerle geliştirmeye devam ettiklerini söyleyerek, “Artan kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkânlarını geliştirmek amacıyla Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı hayata geçiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

Hattın teknik özellikleri ile ilgili bilgi aktaran Uraloğlu, “15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı 19 istasyonla hizmete sunacağız. Tramvaylarımızın tasarım hızı saatte 70 kilometre olacak.” ifadelerini kullandı.

Adapazarı ile Serdivan 15,2 kilometrelik tramvay hattıyla bağlanacak
Başlık ResmiAdapazarı ile Serdivan 15,2 kilometrelik tramvay hattıyla bağlanacak

BAKAN URALOĞLU GÜZERGAHI AÇIKLADI

Uraloğlu, hattın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan (Gar Meydanı) başlayacağını söyleyerek, “Gar Meydanı’ndan başlayan hattımızı Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan’a ulaştıracağız. Hattımız ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlayacak.” açıklamasını yaptı.

Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşım talebine raylı sistemle cevap vereceklerini belirten Uraloğlu, “Sakarya’nın kent içi ulaşım kapasitesini artıracak, özellikle yoğun saatlerde trafiği ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu azaltacağız. Seyahat sürelerindeki zaman kayıplarını en aza indirirken özel araç kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayacağız.” dedi.

Adapazarı ile Serdivan 15,2 kilometrelik tramvay hattıyla bağlanacak
Başlık ResmiAdapazarı ile Serdivan 15,2 kilometrelik tramvay hattıyla bağlanacak

YER TESLİMİ YAPILDI

Bakan Uraloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nın Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini anımsattı.

Projenin etüt çalışmalarının Bakanlık tarafından tamamlandığını belirten Uraloğlu, “Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi’nin ihalesini 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdik. 25 Ağustos’ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos’ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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