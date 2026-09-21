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Yaşam

Hayat karartan ameliyat! 20 yaşında oldu 10 yıldır savaşıyor: Gençliğim heba oldu

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Diyarbakır’da 10 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında dizi dışa dönen 30 yaşındaki Bahar Ulu, 10 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. 10’dan fazla ameliyat geçiren genç kadın desteksiz yürüyemez hale geldi. Ulu “Gençliğim heba oldu, geleceğim heba olmasın. Hep istediğim değneksiz, desteksiz ve özgürce yeniden yürüyebilmek” dedi.

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Diyarbakır'da yaşayan 30 yaşındaki Bahar Ulu, 2014 yılında diz ağrısı şikayetiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Ulu’nun doktor tavsiyesiyle girdiği ameliyatın ardından hayatı altüst oldu. Ulu’nun bacağı ameliyat sonrası dışa döndü. Bacağında dış rotasyon (dışa dönme) gelişen Ulu, doktorunun peş peşe yaptığı 2-3 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.

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“BACAĞIMI DESTEKSİZ KULLANAMIYORUM”

10 yıldan fazla süredir hukuk ve hayat mücadelesi veren Bahar Ulu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Doktora kusur verilmediği gibi dosya masrafları ve icra takipleri üzerime kaldı, üç kez dosya masrafı ödemek zorunda kaldım. Danıştay, ikinci bir ameliyatla düzeleceğimi belirterek kararı onadı ancak ben 10'dan fazla ameliyat olmama rağmen düzelmedim. Şu an bacağımı desteksiz kullanamıyorum. İki yıldır dosyamız Anayasa Mahkemesi'nde hak ihlali gerekçesiyle bekliyor. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Hayat karartan ameliyat! 20 yaşında oldu 10 yıldır savaşıyor: Gençliğim heba oldu
Başlık ResmiHayat karartan ameliyat! 20 yaşında oldu 10 yıldır savaşıyor: Gençliğim heba oldu

2023 yılından bu yana yoğun fizik tedavi gördüğünü ve diz kontrolünün sağlanabilmesi için 71 bin euro değerinde mikroişlemcili bir cihaza ihtiyaç duyulduğunu belirten genç kadının ailesi 1 yılda sadece 2 bin 300 Euro toplayabildi.

Hayat karartan ameliyat! 20 yaşında oldu 10 yıldır savaşıyor: Gençliğim heba oldu
Başlık ResmiHayat karartan ameliyat! 20 yaşında oldu 10 yıldır savaşıyor: Gençliğim heba oldu

“GENÇLİĞİM HEBA OLDU”

İki hafta önce yardım vaadinde bulunan kişilerce dolandırıldıklarını belirten Ulu “Birçok yetkili ve sivil toplum kuruluşu söz vermesine rağmen yarı yolda kaldım. İki hafta önce de destek olacağını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldık, cihaz firmasıyla yapılan süreç tıkanma noktasına geldi. Valilik kampanyam tekrardan uzatıldı. Gençliğim heba oldu, geleceğim heba olmasın. Herkesten destek bekliyorum. Hep istediğim değneksiz, desteksiz ve özgürce yeniden yürüyebilmek” dedi.

Hayat karartan ameliyat! 20 yaşında oldu 10 yıldır savaşıyor: Gençliğim heba oldu
Başlık ResmiHayat karartan ameliyat! 20 yaşında oldu 10 yıldır savaşıyor: Gençliğim heba oldu
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Diyarbakır
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