5 yıllık premium yerinde servis, kurumlara ne sağlar?

Bir bilgisayar arızası çok şubeli kurumlarda yalnızca teknik sorun değil; satış, müşteri hizmetleri ve saha operasyonlarında iş kesintisi anlamına gelebilir. Casper Kurumsal Çözümler kapsamında sunulan premium yerinde servis, teknik desteği cihazın bulunduğu adrese taşımayı amaçlıyor. Elektronik ürünlerde standart garanti süresi 2 yıl. Bu nedenle “2, 3 veya 5 yıllık paket” ifadesi tek başına garanti uzatımı gibi okunmamalı: 2 yıllık seçenekte ek garanti uzatımı bulunmaz; premium yerinde servis standart garanti dönemi boyunca sunulur. 3 ve 5 yıllık seçeneklerde ise garanti ve yerinde servis süreleri seçilen pakete göre birlikte yapılandırılabilir.

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5 yıllık premium yerinde servis; bilgisayarlarını uzun süre kullanacak, farklı şehirlerde şubeleri bulunan ve cihazları servis noktasına göndermenin işi aksattığı kurumlar için değerlendirilebilir. Asıl fayda yalnızca teknisyenin adrese gelmesi değil, cihaz, lokasyon ve hizmet süresinin tek bir sözleşme ve ortak kayıt düzeni altında yönetilebilmesidir.

5 YILLIK HİZMETİN KAPSAMI SÖZLEŞMEDE BAŞLAR

Premium yerinde servis, uygun teknik müdahalenin cihazın kullanıldığı adreste planlanmasına ilişkin hizmet modelidir. “5 yıl” ifadesi bu saha hizmetinin süresini gösterir. Garanti korumasının süresi ise seçilen paket yapısına göre ayrıca doğrulanmalıdır. Standart garanti 2 yıldır; 5 yıllık Casper Premium Yerinde Garanti seçeneğinde standart garantiye 3 yıl eklenerek toplam 5 yıllık garanti koruması, 5 yıllık yerinde servisle birlikte sunulur. Teklifte yerinde servis süresi ile garanti süresi ayrı satırlarda bulunmalı ve başlangıç ile bitiş tarihleri açıkça yazılmalıdır.

Aynı açıklık cihaz listesi için de gereklidir. Model ve seri numaralarının sözleşme ekinde yer alması, hangi bilgisayarların hizmetten yararlanacağını kesinleştirir. Kurum 5 yıl içinde yeni cihaz veya şube ekleyecekse güncelleme yöntemi de baştan belirlenmeli. Aksi durumda uzun süreli paket satın alınmış olsa bile yeni envanterin otomatik olarak kapsama girdiği varsayımı arıza anında anlaşmazlığa neden olabilir.

81 İL KAPSAMI ÇOK LOKASYONLU YAPIDA TUTARLILIK SAĞLAR

Casper’ın premium yerinde servis paketleri kurumsal müşteriler için 81 il ölçeğinde yapılandırılabiliyor. Bu coğrafi kapsam; merkezi İstanbul’da, şubeleri Anadolu’nun farklı şehirlerinde bulunan bir kurumun her lokasyonda ayrı servis firması arama ihtiyacını azaltabilir. Bildirim, takip ve kapanışın ortak bir akışta tutulması, BT ekibinin şubeler arasındaki sonuçları karşılaştırmasını kolaylaştırır.

Bununla birlikte 81 il ifadesi her adrese aynı sürede ulaşılacağı anlamına gelmez. İlçe, uzak tesis, ulaşım koşulları ve en yakın servis biriminin konumu planlamayı etkileyebilir. Bu nedenle kurumun yalnızca şehir adlarını değil tam şube adreslerini teklif aşamasında paylaşması gerekir. Coğrafi kapsam genişliği altyapıyı gösterir; belirli adresteki müdahale koşulunu sözleşme belirler.

105 SERVİS NOKTALI YAPININ YERİNDE DESTEĞE KATKISI

Casper’ın açıkladığı servis ağı 97 Yetkili Teknik Servis ile 8 hızlı servis noktası olmak üzere toplam 105 noktadan oluşuyor. Yerinde servis organizasyonu açısından bu dağılım, taleplerin en yakın uygun birime yönlendirilmesine yardımcı olan coğrafi altyapıyı oluşturuyor. Kurumsal alıcı için önemli olan toplam sayıyı tek başına görmek değil, kendi şubelerine hizmet verecek noktaların nerede bulunduğunu anlamaktır.

Ağ büyüklüğü, arızanın kesin çözüm süresini veya ilk ziyarette mutlaka tamamlanacağını garanti etmez. Doğru parça bulunurluğu, arıza tarifinin açıklığı ve cihazın erişilebilirliği de sonucu etkiler. Yetkin teknik kadro doğru teşhis ve kalıcı çözümü hedeflerken, kurumun seri numarası, hata belirtisi ve ulaşılabilir irtibat kişisi sağlaması ilk ziyaretin daha hazırlıklı yapılmasına katkıda bulunur.

UZAKTAN DESTEK SAHA ZİYARETİNİ HAZIRLAYAN İLK BASAMAKTIR

Her servis kaydı teknisyenin hemen adrese gitmesini gerektirmez. Cihaz çalışıyor ve bağlantı kurulabiliyorsa sürücü, yazılım, ayar veya performans kaynaklı sorunların bir bölümü uzaktan incelenebilir. Sorun bu aşamada çözülürse saha ziyareti beklenmeden cihaz kullanılmaya devam eder. Sonuç alınamazsa uzaktan yapılan ön değerlendirme, teknisyenin hangi araç ve parçayla yönlendirileceğine ilişkin hazırlık sağlar.

Cihazın hiç açılmaması, görüntü vermemesi, fiziksel hasar taşıması veya parça değişimi gerektirmesi gibi durumlarda saha müdahalesi daha olasıdır. Kullanıcının “çalışmıyor” demesi yerine sorunun hangi adımda oluştuğunu, varsa hata kodunu ve son yapılan değişikliği bildirmesi teşhisi hızlandırır. Özellik, fayda ve senaryo ilişkisi burada nettir: doğru arıza kaydı, daha hazırlıklı ziyaret ve daha kısa iş kesintisi sağlar.

ŞUBE TİPİNE GÖRE YERİNDE SERVİS PLANI

Şube veya cihaz senaryosu Öne çıkan ihtiyaç Uygun yaklaşım Sözleşmede netleştirilecek konu Merkez ofiste notebook filosu Hızlı teşhis ve alternatif kanal Uzaktan destek, gerekirse saha veya hızlı nokta Cihaz listesi ve teslim yetkisi İl dışındaki küçük şube Yerel servis aramadan ortak süreç Premium yerinde servis Tam adres ve iletişim kişisi Sabit masaüstü ve All in One Taşıma yükünü azaltma Adreste teknik inceleme Parça ve işlem kapsamı Aynı anda birden fazla cihaz Operasyon kesintisini sınırlama Toplu saha değerlendirmesi Önceliklendirme ve kayıt yöntemi Yeni açılacak şube Kapsama sonradan ekleme Sözleşme eki güncellemesi Fiyat ve ekleme prosedürü

5 YILLIK PLAN BÜTÇE VE ENVANTER YÖNETİMİNİ ETKİLER

Bilgisayarlarını dört veya beş yıl kullanmayı planlayan kurumlarda premium yerinde servis modelinin cihaz ömrüyle aynı takvime bağlanması, yıllık destek kararlarını azaltabilir. Satın alma ekibi paket bedelini baştan görürken BT ekibi de cihazların hangi tarihe kadar premium yerinde servis kapsamında olduğunu envanterde izleyebilir. Bu, bütün arıza maliyetlerinin sabitlendiği anlamına gelmez; kapsam dışı hasarlar ve sözleşmede yer almayan işlemler ayrıca değerlendirilir.

Cihazlarını iki veya üç yılda yenileyen kurumlar içinse beş yıllık süre gereksiz maliyete neden olabilir. Bu nedenle paket süresi yenileme politikasına göre seçilmeli. Standart garanti süresi 2 yıldır. Casper Premium Yerinde Garanti çözümünde 2 yıllık seçenekte garanti uzatılmaz; standart garanti dönemi boyunca yerinde servis sunulur. 3 yıllık seçenekte standart garantiye 1 yıl, 5 yıllık seçenekte ise 3 yıl eklenir ve yerinde servis süresi de aynı toplam süreye göre yapılandırılır. Karar verirken yalnız paket fiyatı değil, cihazı servise taşıma, geçici cihaz sağlama ve çalışan kaybı gibi operasyon maliyetleri de hesaba katılmalıdır.

YERİNDE SERVİS VE HIZLI SERVİS BİRLİKTE PLANLANABİLİR

Premium yerinde servis 81 ilde adres bazlı kurumsal desteği tanımlarken, Casper 1 Saatte Servis İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki 8 hızlı servis noktasında uygun işlemlerin kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor. Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında 7.983 cihazın bir saat içinde onarılması, bu ikinci kanalın ölçülmüş kullanımını gösteriyor.

Çok şubeli kurum, merkez ofisteki taşınabilir cihazlar için hızlı servis noktasını; uzak şubeler, sabit sistemler veya çoklu cihaz vakaları için premium yerinde servisi kullanabilir. Böyle bir karma plan, her arızada aynı yöntemi zorlamak yerine en düşük operasyon kaybını hedefler. İki kanalın kapsamı, kayıt numarası ve sonuç bilgisi ortak envanterde tutulduğunda merkez BT ekibi filo genelinde daha karşılaştırılabilir veri elde eder.

SATIN ALMA ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

· Premium yerinde servis ve garanti sürelerini ayrı satırlarda doğrulayın.

· Kapsanan model ve seri numaralarını sözleşme ekine yazdırın.

· Tüm şubelerin tam adreslerini ve irtibat kişilerini listeleyin.

· Parça, işçilik, kullanıcı kaynaklı hasar ve kapsam dışı durumları inceleyin.

· Yeni cihaz ve şube ekleme prosedürünü önceden belirleyin.

· Uzaktan destek, saha yönlendirmesi ve kayıt kapanış adımlarını tanımlayın.

· Gerçekleşen süreleri ve tekrar eden arızaları kurum envanterinde izleyin.

Sıkça sorulan sorular

5 yıllık premium yerinde servis ile 5 yıllık garanti aynı şey mi?

Standart garanti süresi 2 yıldır. Premium yerinde servis ise teknik müdahalenin sözleşmede tanımlanan adreste yürütülmesine ilişkin hizmettir. Casper Premium Yerinde Garanti çözümünde 5 yıllık seçenek tercih edildiğinde standart garantiye 3 yıl eklenerek toplam 5 yıllık garanti koruması ile 5 yıllık yerinde servis birlikte sunulur. Buna rağmen teklif ve sözleşmede garanti süresi ile yerinde servis kapsamı ayrı ayrı gösterilmelidir.

81 il kapsamı her adrese aynı sürede ulaşılacağı anlamına gelir mi?

Hayır. 81 il kapsamı hizmetin coğrafi ölçeğini gösterir; belirli bir şubeye erişim süresi en yakın servis birimi, ilçe, ulaşım koşulları ve talebin niteliğine göre değişebilir. Kurumun tam adres listesini teklif aşamasında paylaşması gerekir. Müdahale koşulları ve varsa süre hedefleri her lokasyon için sözleşme üzerinde doğrulanmalıdır.

Premium yerinde serviste cihazı teknik servise göndermek gerekir mi?

Premium yerinde servis modelinin amacı uygun işlemi cihazın bulunduğu adreste gerçekleştirmektir. Ancak arızanın niteliği, özel ekipman veya kapsamlı laboratuvar testi gerektirmesi durumunda cihazın servis merkezine alınması gerekebilir. Bu olasılığın taşıma, veri güvenliği, teslim tutanağı ve geçici cihaz koşullarıyla birlikte sözleşmede açıklanması kurumsal kullanıcı için önemlidir.

Yeni açılan şube 5 yıllık pakete otomatik eklenir mi?

Otomatik eklendiği varsayılmamalıdır. Yerinde servis kapsamı genellikle sözleşme ekindeki cihaz ve adres listesi üzerinden tanımlanır. Yeni şube, yeni cihaz veya lokasyon değişikliği olduğunda listenin nasıl güncelleneceği satın alma öncesinde belirlenmelidir. Eklemenin fiyat, başlangıç tarihi ve kalan paket süresi üzerindeki etkisi de yazılı olarak netleştirilmelidir.

1 Saatte Servis ile premium yerinde servis arasındaki temel fark nedir?

1 Saatte Servis, cihazın sekiz şehirdeki hızlı servis noktasına götürülmesini ve uygun işlemin mümkünse bir saat içinde tamamlanmasını esas alır. Premium yerinde serviste teknik ekip kurumsal sözleşmede tanımlanan adrese yönlendirilir. Taşınabilir tek cihazlarda hızlı nokta, sabit sistemlerde veya çok şubeli yapılarda premium yerinde destek daha uygun olabilir; iki yöntem birlikte kullanılabilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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