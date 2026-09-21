Film gibi kovalamaca kötü bitti! Polisten kaçarken dereye atlayan kadın hastanelik oldu

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İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık suçundan üç farklı kaydı bulunan bir kadın, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken köprüden dereye atladı. Yaşanan hareketli kovalamaca sırasında metrelerce yüksekten aşağı atlayarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, düşmenin etkisiyle bacağını kırdı. Polis ekiplerinin anında müdahale ettiği ve sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının o tehlikeli kaçış girişimi ise saniye saniye kameralara yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEsenyurt

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