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Amedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi

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Amedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi
Başlık ResmiAmedspor Galatasaray maçı ne zaman

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Amedspor Galatasaray maçı ne zaman merak edilirken geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ligin 11. haftasında Amedspor'u İstanbul'da ağırlayacak.

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Galatasaray, 11. haftada sahasında Amedspor ile karşılaşacak. Galatasaray-Amedspor maçının ardından sarı-kırmızılı ekip 12. haftada Samsunspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın 13. haftadaki rakibi ise deplasmanda Beşiktaş olacak. Peki, Amedspor Galatasaray maçı ne zaman?

Amedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi
Başlık ResmiAmedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi

AMEDSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Amedspor Galatasaray maçı 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Amedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi
Başlık ResmiAmedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi

TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ

7.⁠ ⁠Hafta

9 Ekim 2026 Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00 Samsunspor - Trabzonspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim 2026 Pazar

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK
16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim 2026 Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Göztepe

8.⁠ ⁠Hafta

16 Ekim 2026 Cuma

20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor

17 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

18 Ekim 2026 Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Kocaelispor - Göztepe
19.00 İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK

19 Ekim 2026 Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9.⁠ ⁠Hafta

23 Ekim 2026 Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim 2026 Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Arca Çorum FK

26 Ekim 2026 Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir FK
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

10.⁠ ⁠Hafta

30 Ekim 2026 Cuma

20.00 Konyaspor - Galatasaray

31 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım 2026 Pazar

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
16.00 İstanbul Başakşehir FK - Samsunspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım 2026 Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

11.⁠ ⁠Hafta

6 Kasım 2026 Cuma

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

7 Kasım 2026 Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir FK
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

8 Kasım 2026 Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

Amedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi
Başlık ResmiAmedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu Puan Cetveli

SıraTakımOGBMAYAVP
1AMED SPORTİF FAALİYETLER6411157813
2GALATASARAY A.Ş.64111310313
3BEŞİKTAŞ A.Ş.6402147712
4KOCAELİSPOR640274312
5CORENDON ALANYASPOR632186211
6FENERBAHÇE A.Ş.63121661010
7TRABZONSPOR A.Ş.6312135810
8KASIMPAŞA A.Ş.624075210
9ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.631276110
10GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.62227708
11ARCA ÇORUM FK6213131217
12İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK62131011-17
13GENÇLERBİRLİĞİ6213513-87
14ERZURUMSPOR FK6213311-87
15TÜMOSAN KONYASPOR611448-44
16SAMSUNSPOR A.Ş.6114612-64
17GÖZTEPE A.Ş.60331115-43
18EYÜPSPOR6105216-143
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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