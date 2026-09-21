Amedspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu ve maç takvimi
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Amedspor Galatasaray maçı ne zaman merak edilirken geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ligin 11. haftasında Amedspor'u İstanbul'da ağırlayacak.
Galatasaray, 11. haftada sahasında Amedspor ile karşılaşacak. Galatasaray-Amedspor maçının ardından sarı-kırmızılı ekip 12. haftada Samsunspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın 13. haftadaki rakibi ise deplasmanda Beşiktaş olacak. Peki, Amedspor Galatasaray maçı ne zaman?
AMEDSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Amedspor Galatasaray maçı 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ
7. Hafta
9 Ekim 2026 Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim 2026 Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00 Samsunspor - Trabzonspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim 2026 Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK
16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim 2026 Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe
8. Hafta
16 Ekim 2026 Cuma
20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor
17 Ekim 2026 Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
18 Ekim 2026 Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Kocaelispor - Göztepe
19.00 İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK
19 Ekim 2026 Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta
23 Ekim 2026 Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
24 Ekim 2026 Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler
25 Ekim 2026 Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Arca Çorum FK
26 Ekim 2026 Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir FK
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe
10. Hafta
30 Ekim 2026 Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray
31 Ekim 2026 Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe
1 Kasım 2026 Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
16.00 İstanbul Başakşehir FK - Samsunspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
2 Kasım 2026 Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
11. Hafta
6 Kasım 2026 Cuma
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
7 Kasım 2026 Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir FK
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
8 Kasım 2026 Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu Puan Cetveli
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2
|GALATASARAY A.Ş.
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4
|KOCAELİSPOR
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5
|CORENDON ALANYASPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|6
|FENERBAHÇE A.Ş.
|6
|3
|1
|2
|16
|6
|10
|10
|7
|TRABZONSPOR A.Ş.
|6
|3
|1
|2
|13
|5
|8
|10
|8
|KASIMPAŞA A.Ş.
|6
|2
|4
|0
|7
|5
|2
|10
|9
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|1
|10
|10
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|11
|ARCA ÇORUM FK
|6
|2
|1
|3
|13
|12
|1
|7
|12
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|-1
|7
|13
|GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|2
|1
|3
|5
|13
|-8
|7
|14
|ERZURUMSPOR FK
|6
|2
|1
|3
|3
|11
|-8
|7
|15
|TÜMOSAN KONYASPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|16
|SAMSUNSPOR A.Ş.
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
|17
|GÖZTEPE A.Ş.
|6
|0
|3
|3
|11
|15
|-4
|3
|18
|EYÜPSPOR
|6
|1
|0
|5
|2
|16
|-14
|3