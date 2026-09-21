Batman'da pes dedirten görüntü! Hareket halindeki araca tutunup dakikalarca böyle ilerlediler

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Batman'ın Demokrasi Bulvarı'nda, ayaklarındaki patenlerle hareket halindeki bir otomobile tutunarak ilerleyen 1'i kadın 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoğun trafiğe aldırış etmeden dakikalarca araçla birlikte ilerleyen ve hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan şahısların pes dedirten bu anları anbean kaydedildi. Trafikte ciddi risk oluşturan şahıslar, bir süre sonra otomobili bırakarak gözden kayboldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Batman Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBatman

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