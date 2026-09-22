Petrolde 87 dolar senaryosu! Akaryakıt için geri sayım başladı

Petrol piyasalarının gözü New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu’na çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söylemesi, iki lider arasında temas ihtimalini gündeme getirdi. Kesinleşmiş bir görüşme programı henüz bulunmuyor. Trive Yatırım’ın analizine göre; muhtemel bir görüşme ve tansiyonun düşeceğine yönelik somut işaretler halinde, petrolde 87,50 dolar gündeme gelebilir.

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Petrol piyasasında Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini hafifletebilecek yeni gelişmeler yaşanıyor. JP Morgan tarafından paylaşılan bir analizde, Suudi Arabistan'ın Hürmüz'den gerçekleştirdiği ham petrol akışı geçen hafta günlük bazda ortalama 2,9 milyon varil oldu. Bu rakam, ağustos ayında 700 bin varil seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan Körfez’de pazar günü toplam 14 milyon varil kapasiteye sahip 7 süper tanker görüntülendi. Uydu verilerine dayandırılan bu hareketlilik, haziran ayından bu yana gözlemlenen en yüksek tanker kapasitesi oldu. Doğu-Batı boru hattının kapanmasının ardından uydu görüntüleri ve son gelişmeler, Suudi Arabistan'ın Körfez'deki petrol ihracat terminallerinde dikkat çekici bir hareketliliğe işaret etti.

100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Arz tarafındaki bu gelişmelere ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin güçlenmesi de eklenince petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk primi geriledi. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %3,24 geriledi ve 100 dolar sınırından kapanış yaptı. Fiyatlarda gün içinde en düşük 98,98 dolar seviyesi de görüldü. Böylece petrol, 9 Eylül işlemlerinin ardından ilk defa 100 doları altını gördü. 22 Eylül işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 101,40 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

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TRUMP-PEZEŞKİYAN ZİRVESİ

Piyasaların gözü şimdi New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temaslarında... ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söylemesi, iki lider arasında muhtemel bir temas ihtimalini gündeme getirdi. Ancak şu aşamada iki lider arasında kesinleşmiş bir görüşme programı bulunmuyor. Pezeşkiyan'ın bugün New York'a hareket etmesi ve Genel Kurul kapsamında çeşitli liderlerle görüşmesi bekleniyor.

OLUMLU SENARYO

Trive Yatırım tarafından paylaşılan analizde muhtemel bir Trump-Peşzeşkiyan görüşmesinden yapıcı mesajların çıkması ve diplomatik tansiyonun düşeceğine yönelik somut işaretlerin gelmesi halinde petrolde satış baskısı güçlenebilir. Bu durumda önce 96,75 dolar seviyesindeki 21 günlük ortalamanın aşağı kırılması, ardından da 87,50 dolarda bulunan yükselen trend desteğine kadar varabilecek düşüşler gündeme gelebilir.

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OLUMSUZ SENARYO

Analizde; görüşmelerden somut sonuç çıkmaması halinde ise jeopolitik risk priminin yeniden yükselebileceği ifade edildi. Trive Yatırım, bu senaryoda ilk olarak 105,80 dolar seviyesindeki trend direncinin takip edilebileceğini belirtiyor. Bu arada Hürmüz'deki genel tanker trafiğinin hâlâ normal seviyelerin oldukça altında olduğu belirtilirken, hafta sonunda Boğaz’dan yalnızca 12 ticari geminin geçtiği de bildirildi. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın sevkiyat artışının, henüz Hürmüz'de tam normalleşme anlamına gelmediği vurgulanıyor.

AKARYAKIT EYLÜLDE DE HIZLI YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarının seyri, iç piyasada akaryakıt fiyatları cephesinde yakından takip ediliyor. İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 1-21 Eylül arası dönemde 74,35 TL’den 80,41 TL’ye yükseldi. Aynı süreçte motorin 81,04 TL’den 96,34 TL’ye çıktı. Motorinde geçen hafta 100 TL seviyesinin de üzeri görülmüştü.

Petrolde yaşanacak hızlı bir gerilemenin, iç piyasada akaryakıt fiyatları üzerindeki stresi de azaltabileceği ifade ediliyor.

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