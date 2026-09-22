Oyuncu Şerif Sezer korkuttu! Ödül gecesinde fenalaştı
Usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kızıyla röportaj verdiği esnada rahatsızlandı. Sezer, röportajı yarıda bırakarak alandan ayrıldı.
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Türk sinemasının usta oyuncularından 80 yaşındaki Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde korkuttu.
RÖPORTAJDA FENALAŞTI
Kızıyla birlikte kameralar karşısına geçen Sezer, röportaj verdiği sırada aniden fenalaştı.
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KIZIYLA BİRLİKTE ALANDAN AYRILDI
Sezer'in rahatsızlandığını fark eden kızı, sanatçının koluna girerek kendisine eşlik etti. Röportajını yarıda bırakan Şerif Sezer, kızıyla birlikte kameraların bulunduğu alandan ayrıldı.
Sezer'in rahatsızlığının nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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