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Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber! Muğla'da trafik kazası geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asmalı Konak ve Karagül gibi sevilen dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Otomobili kullanılamaz hale gelirken, Sezer kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yalı Çapkını, Çocuklar Sana Emanet ve Karagül gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Şerif Sezer, Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber! Muğla'da trafik kazası geçirdi - 1. Resim

Bodrum yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek şeridine girmesi sonucu Sezer’in bulunduğu otomobile çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber! Muğla'da trafik kazası geçirdi - 2. Resim

Çarpışmanın etkisiyle Ş.A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, trafik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolunun Milas yönü bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber! Muğla'da trafik kazası geçirdi - 3. Resim

Sözcü'nün haberine göre, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobili hurdaya dönen Şerif Sezer’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve olayın ardından bir arkadaşıyla Bodrum’a doğru yoluna devam ettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Şerif Sezer'den korkutan haber! Muğla'da trafik kazası geçirdi - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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