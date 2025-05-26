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Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi! Geline kilolarca altın takıldı: Ünlü isme tepki yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Murat Övüç oğlu Burak Can&#039;ı evlendirdi! Geline kilolarca altın takıldı: Ünlü isme tepki yağdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlu Burakcan’ı görkemli bir düğünle evlendirdi. Gelin Leyla Tuğçe’ye taktığı altınlarla dikkat çeken Övüç, eski eşiyle de aynı karede yer aldı. Düğünün şatafatı sosyal medyada “görgüsüzlük” yorumlarına yol açtı.

Sosyal medyada gösterişli hayat tarzıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve fenomen Murat Övüç, oğlu Burak Can’ı gösterişli bir düğünle evlendirdi. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı düğün için özel hazırlıklar yapan Övüç, adeta şov yaptı.

Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi! Geline kilolarca altın takıldı: Fenomene tepki yağdı - 1. Resim

Daha önce nişan töreninde gelini Leyla Tuğçe’ye 2 kilo altın takmasıyla dikkat çeken Övüç, bu kez düğünde altın yağdırdı.

Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi! Geline kilolarca altın takıldı: Fenomene tepki yağdı - 2. Resim

Gelinine hasır set, Trabzon burması, çok sayıda bilezik ve iki metre uzunluğunda zincire bağlı kolye takan Övüç, sahnede misafirlerden alkış da istedi.

Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi! Geline kilolarca altın takıldı: Fenomene tepki yağdı - 3. Resim

BU GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Gösterişli takı töreni ve Övüç’ün tavırları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Abartılı bir tören”, “Anladık, en çok paran sende”, “Zenginin parası bizi yordu”, “Görgüsüzlük” gibi yorumlar dikkat çekti.

Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi! Geline kilolarca altın takıldı: Fenomene tepki yağdı - 4. Resim

Gecenin bir diğer dikkat çeken anı ise Murat Övüç’ün yıllar sonra eski eşiyle aynı karede yer alması oldu. İkilinin oğulları Burak Can’ın düğününde bir araya gelmesi kameralara da yansıdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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