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Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Sinan Akçıl'dan estetik iddialarına cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Sinan Akçıl’dan yüzündeki değişim hakkında açıklama geldi. Akçıl, "Ben estetiğe karşı değilim. İstesem yarın yaptırırım. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde bana söyleyin” dedi.

"Tabi Tabi", "Fark Atıyor", "Şarttır" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın estetik operasyon yaptırdığı iddia edildi.

Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Sinan Akçıl'dan estetik iddialarına cevap - 1. Resim

Akçıl, ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. 43 yaşındaki şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Sinan Akçıl'dan estetik iddialarına cevap - 2. Resim

"Ben estetiğe karşı değilim. İstesem yarın yaptırırım. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde bana söyleyin. Yaptıracağım söz veriyorum. İkincisi şarkının başarısının konuşulmasını tercih ederim. Üç günde nasıl 500 bini geçtik. Bunları da konuşursanız çok mutlu olurum. Madem her şey konuşuluyor bu da konuşulsun. 20 yıldır Türk halkının elinde büyüdüm denilebilir. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylerseniz, o gün söz veriyorum estetik yaptıracağım. Hadi Allah'a emanet olun, sizi seviyorum çok."

Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Sinan Akçıl'dan estetik iddialarına cevap - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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