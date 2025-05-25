Survivor'ın eski yarışmacısı Anıl Tetik baba oldu! Bakın çocuğuna ne isim koydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2025 16:20 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 16:30 - Güncelleme:

2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Anıl Tetik, İlknur Karamahmutoğlu ile geçtiğimiz yıllarda evlenmişti. Ünlü çiftin, şimdi de ilk çocuklarını kucaklarına aldığı öğrenildi. 'Asil' adını verdikleri oğulları, 3,5 kilogram ağırlığında ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

2012 yılında mücadele ettiği Survivor’da dikkatleri üzerine çeken Anıl Tetik, geçtiğimiz yıllarda İlknur Karamahmutoğlu ile dünyaevine girmişti. Tetik ve Karamahmutoğlu’nun 'Asil' adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. 3.5 kilo doğan minik bebeğin sağlığının iyi olduğu öğrenildi. İlgili Haber Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi... Kutlu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti Sosyal medyada ünlü çifte “Tebrik ederiz”, “Allah analı babalı büyütsün” gibi yorumlar yapıldı. ANIL TETİK KİMDİR? Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli'lidir. Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız