Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi... Kutlu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden Kutlu Payaslı hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazından sonra defnedildi.

Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, 89 yaşında hayata veda etti. 1936'da Amasya’da doğan Kutlu Payaslı, Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi.

Habertürk'ün haberine göre, aynı zamanda bestekâr, olan Kutlu Payaslı, 1955'te TRT Ankara Radyosu ile başladığı sanat kariyerinde birçok besteye imza attı.

Ünlü ismin, ‘Seninle Doluyum Kopamıyorum', 'Hayat Ne Güzel Hayat Ne Hoştur' gibi birçok eseri bulunuyordu.

1998'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanını alan Kutlu Payaslı'nın cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazından sonra Bursa’da defnedildi.