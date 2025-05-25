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Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi... Kutlu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi... Kutlu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden Kutlu Payaslı hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazından sonra defnedildi.

Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, 89 yaşında hayata veda etti. 1936'da Amasya’da doğan Kutlu Payaslı, Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi.

Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi... Kutlu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

Habertürk'ün haberine göre, aynı zamanda bestekâr, olan Kutlu Payaslı, 1955'te TRT Ankara Radyosu ile başladığı sanat kariyerinde birçok besteye imza attı.

Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi... Kutlu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti - 2. Resim

Ünlü ismin, ‘Seninle Doluyum Kopamıyorum', 'Hayat Ne Güzel Hayat Ne Hoştur' gibi birçok eseri bulunuyordu.

Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerindendi... Kutlu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti - 3. Resim

1998'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanını alan Kutlu Payaslı'nın cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazından sonra Bursa’da defnedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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