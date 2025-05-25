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ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel'den Uğur Dündar'a bomba cevap: "Rehin tutulan bebekleri, yoksulluğu..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı ‘Oğuz’ karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Zaman zaman Türkiye gündemine dair yorumlarıyla öne çıkan Karel, bu kez Uğur Dündar’a verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun yıllar boyunca pek çok dizide rol alan ve hafızalara Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle kazınan Tolga Karel geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu ve tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşme kararı almıştı.

ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel'den Uğur Dündar'a bomba cevap:

Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa sık sık yorum yapıyor. Karel, son olarak Uğur Dündar’ın açıklamalarına verdiği cevapla adından söz ettirdi. Dündar, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel'den Uğur Dündar'a bomba cevap:

"Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik özgürlükçü, liyakati önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek. Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutulmana karşılık ülkeyi geriye götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek."

ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel'den Uğur Dündar'a bomba cevap:

Sabah'ın haberine göre, oyuncu Tolga Karel ise bu yoruma şöyle karşılık verdi:

"Uğur abi 21 yıl önce dediğin gibi bir ülkede mi yaşıyorduk? Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde rehin tutulan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti... Erdoğan bu yüzden seçildi zaten!.."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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