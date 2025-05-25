Seda Akgül'ün yeni mesleği herkesi şaşırttı: “Nereden nereye…” yorumları yapıldı

Bir dönem sunduğu sabah kuşağı programları ile adından söz ettiren Seda Akgül, kariyerinde yön değişikliğine gitti. Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Akgül, bundan sonra fal bakacağını duyurdu.

Seda Akgül bir süredir televizyon dünyasından uzak. Kariyerinde farklı bir rota çizen ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, görenleri şaşırttı.

Kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akgül, takipçilerine "Görüntülü tarot terapin için DM" notunu bırakarak artık fal bakacağını duyurdu.

Seda Akgül’ün bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir zamanlar milyonların izlediği programları sunan Akgül’ün bu yeni yönelimi, birçok kullanıcıyı şaşırttı.

Takipçileri, “Nereden nereye…” ve “Hiç tahmin etmediğim bir şeydi” gibi yorumlar yaptı.