Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aybüke Pusat'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler peş peşe geldi

Aybüke Pusat'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler peş peşe geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’ın yıllar önce söylediği "İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum, Ankara'yı seviyorum" sözleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada tepki yağdı.

Yaptığı boykot paylaşımı sonrası oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler peş peşe geldi - 1. Resim

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Aybüke Pusat, bu kez de yıllar önceki; "İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum. Boğaz'da yürürken 'Keşke şu an Ankara'da olsaydım' diyorum. Ankara'yı seviyorum" sözleriyle yeniden gündem oldu.

Aybüke Pusat'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler peş peşe geldi - 2. Resim

Aybüke Pusat'ın Ankara'ya olan aşkıyla İstanbul'dan hoşlanmaması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları; "İnsanların İstanbul'dan çok Ankara'yı sevdiğini söylemesi bana şov geliyor", "Asla bir İstanbul etmez", "Ankara, bana Konya'yı andırıyor. Tek farkları ovalarda dikilmiş binalar" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İş yerini kurşunlamışlardı, polis operasyonla yakaladı!Trafiğe bir anda fırladı, sürücünün tepkisi 'abov' oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evlilik iddiaları konuşulurken Sibel Can nerede çıktı? Ünlü milletvekilinin oğluyla... - MagazinEvlilik iddiaları konuşulurken nerede çıktı? Ünlü milletvekilinin oğluyla...Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşiyor! Nedeni ortaya çıktı - MagazinÜnlü oyuncu, İstanbul'u terk ediyor!'Gibi' hayranlarını üzen açıklama: Feyyaz Yiğit ne yapmış öyle! - Magazin'Gibi' hayranlarını üzen açıklama: "Feyyaz ne yapmış öyle!""Çok ilginç bir hikayesi var" demişti! Şef Mehmet Yalçınkaya'yı yıkan ölüm - Magazin"Çok ilginç bir hikayesi var" demişti! Ünlü şefi yıkan ölüm'Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! "Mavi takım beni hak etmedi" - MagazinSurvivor'a veda eden isim belli oldu! "Beni hak etmediler"Ahmet Kural, 'Gassal' galasında müjdeli haberi duyurdu: Cinsiyeti belli oldu - MagazinGassal galasında müjdeli haberi verdi: Cinsiyeti belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...