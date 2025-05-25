Aybüke Pusat'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler peş peşe geldi

Yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’ın yıllar önce söylediği "İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum, Ankara'yı seviyorum" sözleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada tepki yağdı.

Yaptığı boykot paylaşımı sonrası oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Aybüke Pusat, bu kez de yıllar önceki; "İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum. Boğaz'da yürürken 'Keşke şu an Ankara'da olsaydım' diyorum. Ankara'yı seviyorum" sözleriyle yeniden gündem oldu.

Aybüke Pusat'ın Ankara'ya olan aşkıyla İstanbul'dan hoşlanmaması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları; "İnsanların İstanbul'dan çok Ankara'yı sevdiğini söylemesi bana şov geliyor", "Asla bir İstanbul etmez", "Ankara, bana Konya'yı andırıyor. Tek farkları ovalarda dikilmiş binalar" gibi yorumlar yaptı.