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Günler sonra TRT'den dikkat çeken Aybüke Pusat açıklaması: "Oyuncunun siyasi görüşüne..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Günler sonra TRT&#039;den dikkat çeken Aybüke Pusat açıklaması: &quot;Oyuncunun siyasi görüşüne...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sobacı, “TRT’de kimsenin siyasi görüşüne ya da hayat tarzına bakılmaz. Öyle olsaydı Aybüke en başta dizide rol almazdı,” dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TRT Genel Müdürlüğü’nün 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmek üzere, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

Günler sonra TRT'den dikkat çeken Aybüke Pusat açıklaması:

Toplantıda konuşan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, kurumun son dönemdeki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Günler sonra TRT'den dikkat çeken Aybüke Pusat açıklaması:

"BU KONUYU SİYASİ BİR MALZEME HALİNE GETİRMENİN GEREĞİ YOKTUR"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sobacı, oyuncu Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden ayrılması sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

Günler sonra TRT'den dikkat çeken Aybüke Pusat açıklaması:

“TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne, sosyal çevresine ya da geçmişine bakılmaz. Eğer bakılsaydı, Aybüke Pusat en başta TRT projelerinde yer almazdı. İthamları tersten, mefhum-u muhalif şeklinde değerlendirirsek, Aybüke'nin TRT'nin kapısından bile içeri girmemesi gerekirdi. Ancak kendisi, TRT’nin de dahil edildiği bir boykot çağrısına destek verdi. İşveren olarak, 'TRT’yi izleme, boykot et' diyen bir kişiyle çalışmamak TRT’nin en doğal hakkıdır. Nasıl ki bir kişiyi istihdam etmek kurumun hakkıysa, iş ilişkisini sonlandırmak da aynı şekilde doğaldır. Çünkü TRT’nin kurumsal itibarı ve marka değeri her şeyin üzerindedir. Bu konuyu siyasi bir malzeme hâline getirmenin gereği yoktur.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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