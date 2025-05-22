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TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TRT&#039;nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat yaptığı boykot paylaşımından sonra diziden çıkarılmıştı. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan Teşkilat dizisi, günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Çağlar Ertuğrul ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer alıyordu.

TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyor - 1. Resim

Başrol oyuncusu Aybüke Pusat boykot çağrısına destek vermiş ve sonrasında TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu olay uzun bir süre konuşulmuştu.

TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyor - 2. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyor - 3. Resim

5. sezonunu 15 Temmuz’da kapatmayı planlayan dizinin oyuncu kadrosuna Atilla Saral dahil oldu. Saral, 10 yıl aradan sonra Teşkilat’ta bir yargıç hikâyesiyle seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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