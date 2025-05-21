Anne olmak için gün sayıyordu! Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den üzen haber
‘Güneşin Kızları’ dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Ancak Kökenli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.
'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anne olacağını duyuran Kökenli, takipçileriyle mutluluğunu paylaşmıştı.
BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ DUYURDU
Instagram üzerinden peş peşe hamilelik fotoğrafları yayınlayan oyuncu, bu kez sevenlerini üzen bir açıklamada bulundu. Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurarak büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.
Bir paylaşımla yaşadıklarını duyuran Kökenli, şu ifadelere yer verdi:
“Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz.”