Anne olmak için gün sayıyordu! Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den üzen haber

‘Güneşin Kızları’ dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Ancak Kökenli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anne olacağını duyuran Kökenli, takipçileriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Instagram üzerinden peş peşe hamilelik fotoğrafları yayınlayan oyuncu, bu kez sevenlerini üzen bir açıklamada bulundu. Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurarak büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Bir paylaşımla yaşadıklarını duyuran Kökenli, şu ifadelere yer verdi: