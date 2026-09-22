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Yaşam

Her 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık

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Her 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık
Başlık ResmiHer 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık

2040 yılına kadar dünya genelinde üçüncü önde gelen ölüm nedeni olacağı tahmin edilen demans hastalığı için uyaran Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, “Her 3 saniyede bir kişide bu vaka gelişiyor. Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans bulunduğu bildirilmekte” dedi.

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Dünya genelinde her 3 saniyede bir kişide yeni demans vakası geliştiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, hayati uyarılar yaptı. Beyazıt, Alzheimer hastalığının beyin hücrelerinin zamanla zarar görmesi sonucu ortaya çıkan, beyin işlevlerinde bozukluklara yol açan ve bireyin zamanla konuşma, karar verme ve günlük işlerini kendi başına yapma yeteneğini kaybetmesine neden olan kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi.

Her 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık
Başlık ResmiHer 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık

Beyazıt "2040 yılına kadar demansın, dünya genelinde üçüncü önde gelen ölüm nedeni olacağı tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı ve demans, ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır" dedi.

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Her 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık
Başlık ResmiHer 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık

“ÜÇÜNCÜ ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENİ”

Beyazıt, sözlerine şöyle devam etti:

Tüm demans (bunama) nedenleri içinde en yaygın görüleni olup vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans bulunduğu ve yaklaşık her 3 saniyede bir kişide yeni demans vakası geliştiği bildirilmektedir. 2040 yılına kadar demansın, dünya genelinde üçüncü önde gelen ölüm nedeni olacağı tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı ve demans, ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. TÜİK tarafından yayımlanan 2022 Türkiye Sağlık Araştırması Raporu'na göre, ülkemizde 65 yaş üzerindeki bireylerde alzheimer hastalığı görülme sıklığı yüzde 5,5'tir. Yine TÜİK verilerine göre alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2024 yılında yüzde 3 olmuştur.

Demansla yaşayanların yüzde 88'inin ayrımcılığa uğradığını belirten Dr. Birsen Beyazıt, “Demansla yaşayan bireylerin ve bakım verenlerin yüzde 46'sı, tanı korkusu ve damgalanmayı tanıya erişimin önündeki engeller arasında göstermektedir" dedi.

Her 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık
Başlık ResmiHer 3 saniyede bir vaka çıkıyor! Dünya genelinde 57 milyon kişide olan hastalık

Beyazıt, hastalığın belirtilerine ilişkin ise “Her 4 kişiden 1'i ise; demansı önlemek için yapılabilecek değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve tip 2 diyabet, tütün ve tütün ürünleri ile alkol kullanımı, hareketsiz hayat ve zihinsel olarak pasif olmak gibi alışkanlıklar, düşük eğitim düzeyi, depresyon, kafa travmaları ve uyku bozuklukları sayılabilir. Konuyla ilgili ikinci önemli sorun ise ayrımcılık ve damgalanmadır” ifadelerini kullandı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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