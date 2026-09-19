Türkiye yaşlanıyor alzaymır artıyor

Türkiye’de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Uzmanlar, erken belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye’de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası bulunduğunu, hızla yaşlanan nüfusla birlikte bu sayının önümüzdeki yıllarda ciddi oranda artacağını söyleyen Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Tüfekçioğlu Korkmaz, yaşla birlikte görülen her unutkanlığın Alzheimer anlamına gelmediğini belirterek “Bizim için kritik olan, kişinin önceki zihinsel becerilerine kıyasla gerileme olması ve bu durumun günlük hayatı olumsuz etkilemeye başlamasıdır” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Şekerli içecekler alzaymır yapıyor

Yol bulma güçlüğü, aynı soruları tekrar sorma ve planlama yapamama gibi ilk belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini belirten Korkmaz, erken teşhisin hastanın bağımsızlığını uzun süre koruduğunu kaydetti.