Yapılan yeni bir çalışma, şekerli ve yapay tatlandırıcılı gazlı içecekleri sık tüketenlerde alzaymır hastalığı riskinin yüzde 50 arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, fazla şekerin metabolik bozukluk ve iltihaplanma yoluyla beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Şekerli ve yapay tatlandırıcı içeren ve gazlı içecek tüketimi ile alzaymır hastalığı riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmek maksadıyla yapılan prospektif kohort çalışması, bu ürünleri sık tüketenlerin alzaymır riskinin yüzde 50 arttığını ortaya koydu.

Beslenmenin beyin sağlığı üzerinde son derece önemli bir rolü olduğunu bildiren Dr. Austin Perlmutter, "Yapay tatlandırıcılı ve şekerli içecekler çok fazla şeker içeriyor ve bu da metabolik bozukluk ve iltihaplanma riskini artırıyor. Bunların her ikisi de alzaymır hastalığı da dâhil olmak üzere nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskimizi artırabilecek mekanizmalardır" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası