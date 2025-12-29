Doktorlar rutin bir kontrol sırasında karşılarına çıkan sonuç karşısında gözlerine inanamadı. Yapılan kan testinde, fiziksel olarak tamamen kadın özellikleri taşıyan bir kişide iki farklı genetik yapıya işaret eden bulgular tespit edildi. Nadir görülen bu durum, kısa sürede bilim dünyasının gündemine girerken, uzmanlar benzer vakaların fark edilmeden yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Brezilya’da 35 yaşındaki bir kadının yaşadığı sıra dışı durum, bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Fiziksel olarak tamamen kadın özellikleri taşıyan kadının kanında erkek kromozomları bulundu.

DÜŞÜK SONRASI TESTTE ŞOK SONUÇ

Yedi haftalık hamileliğin ardından düşük yapan kadına, genetik bir neden olup olmadığını anlamak için kromozom testi uygulandı. Yapılan kan testinde sonuç erkek genetiğine işaret etti.

Sağlık ekibi, muhtemel bir hata ihtimaliyle testi tekrarladı ancak sonuç değişmedi.

DOKTORLAR VÜCUT YAPISINI İNCELEDİ

Hastayı muayene eden ekip, rahim ve yumurtalıklar dahil tüm kadın anatomisinin normal olduğunu gördü. Hormon değerleri de olağan sınırlar içindeydi. Kadın, ergenlik döneminden itibaren düzenli adet gördüğünü ve olağandışı bir sağlık geçmişi olmadığını söyledi.

Yapılan ileri testlerde, kan hücrelerinde 46,XY yani erkek kromozomları bulundu. Buna karşılık deri hücrelerinde 46,XX yani kadın kromozomları tespit edildi.

KİMERİZM TANISI KONDU

Yapılan incelemeler sonucunda kadında “kan kimerizmi” adı verilen nadir bir durum saptandı. Aynı bedende iki ayrı genetik yapı bulunurken, bu tablonun doğumdan önce erkek bir ikizle yaşanan süreçten kaynaklandığı ve kandaki genetik yapının o dönemde oluştuğu tespit edildi.

NEDEN SADECE KAN ETKİLENMİŞTİ?

Kan hücreleri kemik iliğinden kaynaklandığı için küçük bir kök hücre grubu, uzun yıllar boyunca kanı yenileyebiliyor. Cilt ve üreme organları ise farklı hücre havuzlarından geliştiği için kadın genetiğini korudu. Bağışıklık sisteminin bu hücrelere tepki vermemesi, erken dönemde gelişen bağışıklık toleransı ile açıklandı.

TEŞHİSTEN SONRA SAĞLIKLI DOĞUM

Teşhisten yaklaşık 11 ay sonra kadın yeniden hamile kaldı. Doktorlar önlem olarak progesteron desteği verdi. Hamilelik sorunsuz ilerledi ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi.

