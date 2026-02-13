CHP’li belediyeler rüşvet trafiğini ‘tatlı kutuları’ ile organize etmiş. Manavgat’ta baklava kutusundan 110 bin avro çıktı. Nilüfer Belediyesinde rüşvet pasta kutusu ile taşındı. Aziz İhsan Aktaş da hak edişini almak için Seyhan Belediye Başkanı’nın eşine kadayıf kutusunda 1 milyon TL verdiğini itiraf etti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24’ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor. CHP’li belediyelere yönelik rüşvet davasında suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, kirli para trafiğini anlattı.

5 saat savunma yapan Aktaş “Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın seçim çalışmalarının maliyetini kardeşlerime ödettirdiler. Belediye Başkan Yardımcısı sanık Alican Abacı’nın isteği üzerine hak ediş ödemelerini alabilmek için tarafımızca Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara’nın seçim çalışmalarında kullanılması için 5,5 milyon lira para ve araçlar verilmiştir. Elimde BELTAŞ adına kesilmiş 840 milyonluk çek var. Bu çek 3K Reklam Şirketi tarafından kesilmiş, neden kesilmiş? BELTAŞ’ın bu şirketten ne alacağı var? Sebebi belli, belediyenin yapacağı bir reklam ihalesi var, ihaleyi 3K’ye verecekler. Bu, daha yapılmamış bir ihalenin teminat çekidir. Çekin aslı bende” dedi.

CHP'den rüşvet almak taktikleri: Baklava ve pastadan sonra kadayıf...

KADAYIF KUTUSUNDA 1 MİLYON TL

Aktaş, Temmuz 2024 tarihinde Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i temsil eden eşi Celal Tekin’e, Ankara’daki bir evde 1 milyon TL nakit parayı kadayıf kutusu içerisinde bizzat teslim ettiğini söyledi. Bu ödemenin ardından kardeşlerinin hesabına 75 milyon TL değerinde hak edişin yatırıldığını vurgulayan Aktaş “Paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm” diyerek rüşvetin yöntemini açıkça ortaya koydu.

BAKLAVA, PASTA...

Manavgat Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dâhil 34 kişi gözaltına alınmıştı. Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkarken; benzer bir “tatlı kutusu” vakası Nilüfer Belediyesinde yaşanmıştı. İnşaat firması sahibi eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur pasta kutusuyla rüşvet verdiğini iddia etmişti.

