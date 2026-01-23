CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya devam eden Özel, bu defa İBB'deki rüşvet çarkını kabul etti. Özel, "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz, rüşvetçi vardır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkarken bu defa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK ÇARKINI İTİRAF ETTİ

Özgür Özel, İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede ortaya çıkan bilgi ve belgelere rağmen tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunmayı sürdürürken, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Özel, milyonlarca liralık vurgun yapılan kirli çarka ilişkin bir kurumda her şeyin kusursuz olamayacağını savunarak İBB'de yolsuzluk ve rüşvet yapıldığını kabul etti.

"İBB'DE MUTLAKA YOLSUZ, HIRSIZ VE RÜŞVETÇİ VARDIR"

CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu kadar iş içinde bir kurumda kusursuz, yanlış yapılmaması mümkün mü? 90 bin kişinin çalıştığı İBB'de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır."

