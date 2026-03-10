İsrail-ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılar 11. gününe girerken Azerbaycan, komşusu İran’a insani yardım gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in talimatıyla hazırlanan gıda ve ilaç malzemeleri bakanlığa ait araçlarla İran’a sevk edildi.

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı ortak saldırılar, Orta Doğu’yu adeta ateş çemberine çevirdi. Çatışmaların ortasında kalan sivillerin hayatı her geçen gün daha da zorlaşırken, Azerbaycan'dan komşusu İran'a dikkat çeken bir hamle geldi. Azerbaycan savaşın on birinci gününde, İran'a gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

ALİYEV'İN TALİMATIYLA YOLA ÇIKTI

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a insani yardım gönderildiği bildirildi. Bakanlığa ait araçlarla gönderilen yardım kapsamında 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı. İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

ARAKÇİ, 'BAĞLANTIMIZ YOK' DEMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, bunun ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen saldırıyla bağlantılı olmadığını, hadisenin araştırılacağını bildirmişti. İki ülke arasındaki gerginliğin, Azerbaycan’ın attığı yeni adımla bir nebze hafiflediği ifade edildi.

