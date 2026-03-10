Hasta sayısı her geçen gün artan reflü hastalığı, günümüzde 5 kişiden birinde görülüyor. Hayat alışkanlıklarının doğrudan etkili olduğu hastalıkta dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte uzman isimden uyarılar…

Mide asidinin veya mide içeriğinin yemek borusuna (özofagus) geri kaçması ve burayı tahriş etmesiyle oluşan hastalık reflü, son yıllarda daha da yaygınlaştı. En önemli belirtisi göğüste yanma olan kronik hastalık, ağza acı su gelmesi, kronik öksürük ve ses kısıklığına neden olabiliyor.

Her 5 kişiden birinde var! Hasta sayısı her geçen gün artıyor

Reflü hastalığının her geçen gün daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mehmet Yalnız, her 5 kişiden birinde reflü hastalığı görüldüğünü söyledi. Yalnız “ Reflüden korunmak için özellikle akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekir. Yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi ve sıvı alımını kesmek gerekiyor" dedi.

Her 5 kişiden birinde var! Hasta sayısı her geçen gün artıyor

“YEMEK BORUSUNU YAKIYOR”

Dr. Yalnız, şöyle uyardı:

Reflü hastalığının artışında sigara kullanımı, alkol tüketimi, Batı tipi beslenme, obezite ve aşırı abur cubur tüketimi etkilidir. Mide kapasitesinin üzerinde beslenmek, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına neden oluyor. Bu da yemek borusunda yanmaya yol açıyor. Mide ile yemek borusu arasında anatomik bir kapak bulunmuyor ancak kaslar ve diyaframın oluşturduğu koruyucu bir sistemin kapak görevi görüyor. Bu sistem zamanla gevşeyerek kalıcı hale gelebiliyor.

Prof. Dr. Mehmet Yalnız

“YATAK BAŞINI 45 DERECE YÜKSELTİN”

Reflüden korunmak için özellikle akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Yalnız “Yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi ve sıvı alımını kesmek gerekiyor. Tüm bu önlemlere rağmen mide içeriği yine yemek borusuna kaçıyorsa, yatak başını yaklaşık 45 derece yükseltmek, yemek borusunu mideye göre daha yukarda tutarak reflüyü azaltabilir" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası