CHP lideri Özel'in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine Bakan Kurum'dan sert sözlerle cevap geldi. Kurum, muhalefetin aylarca afet bölgesine gelmediğini hatırlatıp "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine sert çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, deprem bölgesinde 455 bin konutun inşa edildiğini hatırlatarak, “Aylarca ortada yoktunuz, tek bir tuğla koymadınız. Bari yapılan işlere gölge etmeyin” ifadelerini kullandı.

"ANLAMAMAYA, GÖRMEMEYE DEVAM EDİYOR"

Kurum'un açıklaması şu şekilde:

"Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama anlamamaya, yapılanları görememeye devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin.

Bakan Kurum'dan Özel'e 'deprem bölgesi' çıkışı: Aylarca ortada yoktunuz, bari gölge etmeyin

Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."

