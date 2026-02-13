İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça’da gece başlayan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Şavklı Dere ve Sıcak Dere’nin taşması sonucu sahil şeridi, pazar yeri ve birçok cadde sular altında kaldı. Park halindeki araçlar ile zemin kattaki ev ve iş yerlerinde büyük hasar var.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.

İzmir'i sağanak vurdu! Dereler taştı, Foça'yı su bastı

GECE BAŞLADI, HER YERİ SU BASTI

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.

İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor.

Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.

